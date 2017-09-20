Против Бартомеу собрано больше 10 тысяч подписей

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито сообщил, что уже собрано более 10 тысяч подписей в поддержку вотума недоверия действующему президенту каталонцев Хосепу Бартомеу.

Напомним, что отдавать свой голос могут лишь сосьос «Барселоны», сейчас их насчитывается порядка 111 тысяч. До 2 октября нужно собрать 16.6 тысяч подписей.

Если все подписи будут признаны подлинными, «Барселона» будет обязана провести полноценное голосование с вопросом «Хотите ли вы выразить вотум недоверия президенту Хосепу Бартомеу?». Для отставки потребуются 66,7 % голосов.

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