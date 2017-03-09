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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Дани Алвес организовал ужин для игроков ПСЖ, чтобы уладить конфликт Неймара и Кавани

сегодня, 12:16

Защитник ПСЖ Дани Алвес попытался разрешить конфликт между нападающими команды Неймаром и Эдинсоном Кавани.

Сообщается, что накануне бразилец пригласил всю команду на совместный ужин, чтобы в неформальной беседе сгладить углы и разрядить обстановку в раздевалке.

Напомним, конфликт между нападающими произошел из-за того, что Кавани не дал Неймару пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0). В том же поединке Алвес не дал Кавани исполнить штрафной удар, отдав мяч Неймару. После этого Неймар попросил руководство ПСЖ продать уругвайца.

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Все комментарии
cannongun
сегодня в 13:33
как с**ка))
ЭJlvIS
сегодня в 13:32
Че за лиса
Алексей Буренин
сегодня в 13:26
Алвес_Даниэль красавчик, такого не должно быть в команде
DadGods
сегодня в 13:20
По счёту Кавани расплачивался! Так сказал Дани Алвес.
sir_Alex
сегодня в 13:10
Щедрый бразилец))
КЭТиК
сегодня в 13:04
Чем закончился ужин не сообщается.
•BLACK WOLF•
сегодня в 13:03
И заказал торт с надписью: "С любовью от алвеса"!!!
Морозовский
сегодня в 13:02
Видать ужина ещё не состоялось, а то бы уже с пометкой "молния" летели новости о том, кто в конце застолья успел использовать торт по назначению!
Zayac_65
сегодня в 12:58
Скорее всего Алвес хочет загладить свое с...е поведение...
Igo0rek
сегодня в 12:57
Алвес прямо миротворец... Что собственно похвально.
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:56
Главное на видео,как Неймар,как призрак неоткуда появился и взял мяч у Алвеса.
Gorbuncov
сегодня в 12:54
Кавани хоть позвал ?
zakirjan_87 ответил Летчик66
сегодня в 12:48
Летчик66:
Две минуты придумывал смешной комментарий, ничего не получилось. Жизнь - боль.
Ты меня убил чувак)))))) долго смеялся)))))))))
Apsny
сегодня в 12:47
Сам еще тот провокатор.
zakirjan_87
сегодня в 12:46
    киэнджин
    сегодня в 12:42
    Ну если все придут на ужин к Алвесу, тогда значит все ПСЖ с..ки)))
    Марк Аврелий ответил хейтер барселоны
    сегодня в 12:34
    хейтер барселоны:
    Я тут оставлю высказывания о Неймаре самого адекватного болельщика Барселоны (как он сам себя называет) майкла59: 17.07.2017 11:35 Окружение Неймара советует ему покинуть "Барселону", чтобы выйти из тени Месси Зачем такую ересь писать и давать сливочным глорикам лишний повод позлорадствовать над Неймаром и пооскорблять Месси. 19.07.2017 07:03 Неймар: «Я счастлив в "Барселоне"» Надо Неймару в суд подать на ту газетёнку которая писала про то что он несчастлив в Барселоне и якобы находится в тени Месси.) 17.08.2017 09:35 Зидан: «Выиграв Суперкубок, "Реал" завершил один цикл, теперь начинается новый» Может случиться так, что именно Неймар выпнет Реал из ЛЧ. Так что я повременю и не стану пока его убирать из лучших персон ) Бонус: 09.03.2017 00:22 Барселона - ПСЖ Да и пофиг! Всё равно победителем ЛЧ будет БАВАРИЯ! А все эти третьесортные командочки типа ПСЖ,Монако и Лестера,просто временные пассажиры,которые скоро выйдут на своих остановках. Реал и Бавария,вот кто доедут до конечной! 12.04.2017 06:51 "Ювентус" отправил три безответных мяча в ворота "Барселоны" А я и не путаю. ПСЖ не намного слабее Ювентуса. Так что,ничего ещё не решено. Барселона точно будет в финале ЛЧ,инфа 100%! Ты реально самый адекватный фан Барселоны, которого я знаю)
    Похоже у этого парня 7 пятниц на неделе.
    хейтер барселоны ответил Майкл59ru
    сегодня в 12:30
    Майкл59ru:
    И как только гости начали рассаживаться по местам,Алвес подбежал к Кавани,забрал у него стул и отдал его Неймару )
      Alex12357
      сегодня в 12:27
      Вот это по- человечески!Так и нужно быть единой командой!
      Майкл59ru
      сегодня в 12:23
      И как только гости начали рассаживаться по местам,Алвес подбежал к Кавани,забрал у него стул и отдал его Неймару )
      Don trambon
      сегодня в 12:23
      Как бы сказал Форлан:*Алвес пригласил свою с***у на ужин, но десяток мужиков последовали за ними.*
      хейтер барселоны
      сегодня в 12:22
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        сегодня в 12:21
          Летчик66
          сегодня в 12:19
          Две минуты придумывал смешной комментарий, ничего не получилось. Жизнь - боль.
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