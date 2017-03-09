Дани Алвес организовал ужин для игроков ПСЖ, чтобы уладить конфликт Неймара и Кавани

Защитник ПСЖ Дани Алвес попытался разрешить конфликт между нападающими команды Неймаром и Эдинсоном Кавани.

Сообщается, что накануне бразилец пригласил всю команду на совместный ужин, чтобы в неформальной беседе сгладить углы и разрядить обстановку в раздевалке.

Напомним, конфликт между нападающими произошел из-за того, что Кавани не дал Неймару пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0). В том же поединке Алвес не дал Кавани исполнить штрафной удар, отдав мяч Неймару. После этого Неймар попросил руководство ПСЖ продать уругвайца.

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