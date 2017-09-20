Игрокам «Карпат» понадобилась помощь спецназа, чтобы защититься от болельщиков

После поражения от «Прикарпатья» (1:2) в Кубке Украины по дороге домой болельщики «Карпат» остановили автобус львовской команды и потребовали объяснений.

Инцидент произошел около часа ночи. Между фанатами и членами команды начался конфликт, случайные проезжающие вызвали на место событий полицию. Однако только полиции на месте инцидента оказалось недостаточно, поэтому пришлось вызвать на подкрепление спецназ.

В результате некоторые люди, которые перекрыли движение и начали конфликт, были задержаны до выяснения обстоятельств.

В сопровождении полиции автобус с игроками «Карпат» был доставлен на базу клуба.

Добавим, что конфликт изначально разгорелся еще во время матча, когда болельщики выбежали на поле и один из них ударил защитника львовян Артема Федецкого.

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