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Игрокам «Карпат» понадобилась помощь спецназа, чтобы защититься от болельщиков

сегодня, 10:20

После поражения от «Прикарпатья» (1:2) в Кубке Украины по дороге домой болельщики «Карпат» остановили автобус львовской команды и потребовали объяснений.

Инцидент произошел около часа ночи. Между фанатами и членами команды начался конфликт, случайные проезжающие вызвали на место событий полицию. Однако только полиции на месте инцидента оказалось недостаточно, поэтому пришлось вызвать на подкрепление спецназ. 

В результате некоторые люди, которые перекрыли движение и начали конфликт, были задержаны до выяснения обстоятельств.

В сопровождении полиции автобус с игроками «Карпат» был доставлен на базу клуба.

Добавим, что конфликт изначально разгорелся еще во время матча, когда болельщики выбежали на поле и один из них ударил защитника львовян Артема Федецкого.

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Все комментарии
Don trambon
сегодня в 10:33
Надо спартак с их болелами отправить в страну 404. за своих сойдут, примерно на одной ступени развития остановились.
Зенит1988 ответил goodbyegoodboy
сегодня в 10:32
goodbyegoodboy:
Всё правильно сделали. А то если давать садиться на голову - дойдет до того, что начнут называть мосты именем Кадырова, как в одном городке полном терпил
ТерпилО-твоя страна!)А мы наоборот хрен даем навязывать себе чужое мнение,чужие интересы...у тебя клеймо терпилы и предателя,это твоя учесть!
удав ответил goodbyegoodboy
сегодня в 10:32
goodbyegoodboy:
Всё правильно сделали. А то если давать садиться на голову - дойдет до того, что начнут называть мосты именем Кадырова, как в одном городке полном терпил
интересно чем это футболисты сели на голову болельщикам?=))ну куда уж нам до борцов с памятниками ленина и прочих -там конечно чистая победа, только вот с реальными противниками как то не очень получается,ну и понятно -они ж не памятники)
goodbyegoodboy ответил Гуливер
сегодня в 10:32
Гуливер:
обычно сожгли бы очередной пазик с украми и в ато гулять
Укры не горят. Горит вата
goodbyegoodboy ответил sihafazatron
сегодня в 10:31
sihafazatron:
"...защитника львовян Артема Федецкого" армянин чтоли?)
С чего? Патронимическая фамилия примерно XIV века украинской этимологии
Гуливер ответил goodbyegoodboy
сегодня в 10:30
goodbyegoodboy:
Всё правильно сделали. А то если давать садиться на голову - дойдет до того, что начнут называть мосты именем Кадырова, как в одном городке полном терпил
обычно сожгли бы очередной пазик с украми и в ато гулять
goodbyegoodboy ответил удав
сегодня в 10:27
удав:
хорошо хоть не расстреляли горе-футболеров, в "развитой европейской" стране могли и так поступить)
Всё правильно сделали. А то если давать садиться на голову - дойдет до того, что начнут называть мосты именем Кадырова, как в одном городке полном терпил
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:26
Каменный век. Автобус с болелами-мамонт. Болелы Карпат-неандертальцы.
sihafazatron
сегодня в 10:26
"...защитника львовян Артема Федецкого"
армянин чтоли?)
goodbyegoodboy
сегодня в 10:25
Странно, что еще и спецназу не втащили
удав
сегодня в 10:25
хорошо хоть не расстреляли горе-футболеров, в "развитой европейской" стране могли и так поступить)
Vector-B B
сегодня в 10:25
Цивилизация=)
Igo0rek
сегодня в 10:22
Це Эвропа!
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