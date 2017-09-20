Билич: «„Тоттенхэм“ - лучшая команда в АПЛ, а если нет, то точно самая симпатичная»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что в рамках 6-го тура АПЛ его команду ждет встреча с командой, демонстрирующей лучший футбол в лиге, - «Тоттенхэмом»:

«В АПЛ есть несколько команд, претендующих на победу в чемпионате, „Тоттенхэм“ - одна из них. Они играют в самый привлекательный футбол в АПЛ и претендуют на титул.

К ним пришло несколько хороших молодых игроков. „Тоттенхэм“ - лучшая команда в лиге, а если и нет, то точно самая симпатичная».

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