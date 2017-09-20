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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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18:00 6’ Олимпиец 0:0 Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
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Билич: «„Тоттенхэм“ - лучшая команда в АПЛ, а если нет, то точно самая симпатичная»

сегодня, 17:31
Вест ХэмВест Хэм-:-ТоттенхэмТоттенхэм23.09.2017 в 14:30 Не начался

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что в рамках 6-го тура АПЛ его команду ждет встреча с командой, демонстрирующей лучший футбол в лиге, - «Тоттенхэмом»:

«В АПЛ есть несколько команд, претендующих на победу в чемпионате, „Тоттенхэм“ - одна из них. Они играют в самый привлекательный футбол в АПЛ и претендуют на титул.

К ним пришло несколько хороших молодых игроков. „Тоттенхэм“ - лучшая команда в лиге, а если и нет, то точно самая симпатичная».

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Все комментарии
ЭJlvIS
сегодня в 17:51
Лучшие всегда на первом месте
Mоnоlo
сегодня в 17:48
Еще тот льстец. Не впечатлило. Все равно не люблю ВХЮ.
Филипповых
сегодня в 17:41
А ведь в чем то он прав.
sihafazatron
сегодня в 17:36
а у молотков команда вроде бы и симпатичная собралась, но чемпионат начали хуже некуда.
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