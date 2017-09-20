Клопп: «Послушать критиков - кажется, что у „Ливерпуля“ худшая команда в лиге»

Главный тренер «Ливеруля» Юрген Клопп не согласен с критикой окружающих в адрес команды:

«Послушать критиков - кажется, что у нас нет набранных очков, а команда - худшая в лиге.

Да, у „Ливерпуля“ есть кое-какие проблемы, поэтому у нас в копилке лишь 8 очков, а не 15. Я знаю обо всех этих проблемах, может, это и не проблемы, но я уже принял решение, как с этим жить и работать дальше. А если буду их обсуждать, то пользы это нам не принесет, только в прессе станет больше желтых заголовков».

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