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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 7’ Олимпиец 0:0 Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
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Клопп: «Послушать критиков - кажется, что у „Ливерпуля“ худшая команда в лиге»

сегодня, 17:41

Главный тренер «Ливеруля» Юрген Клопп не согласен с критикой окружающих в адрес команды:

«Послушать критиков - кажется, что у нас нет набранных очков, а команда - худшая в лиге.

Да, у „Ливерпуля“ есть кое-какие проблемы, поэтому у нас в копилке лишь 8 очков, а не 15. Я знаю обо всех этих проблемах, может, это и не проблемы, но я уже принял решение, как с этим жить и работать дальше. А если буду их обсуждать, то пользы это нам не принесет, только в прессе станет больше желтых заголовков».

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Сула
сегодня в 17:57
в РПФЛ тоже на Спартак бочку катят, хотя сами прыщи смешные. Так бывает, товарищЪ Клоп, собаки лают, а караван идёт.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:54
Не надо давать повода! Надеюсь игра слажится еще!
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 17:48
    Igo0rek
    сегодня в 17:44
    Просто от Ливерпуля и Клоппа ждут большего. Какой смысл критиковать ни на что не претендующий Сток Сити?
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