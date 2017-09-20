«Олимпиец» выбил «Уфу» из Кубка России

В поединке 1/16 финала Кубка России «Олимпиец» в серии пенальти одолел «Уфу»
Дзержинск, стадион «Химик»
«Олимпиец» – «Уфа» – 1:1 (0:0) Пен: 4:1
Голы: Маляров 57 - Абдулавов 90+3
«Олимпиец»: Анисимов, Филин, Маляров, Хрипков, Абрамов, Каретник, Щербак (Ламбарский 61), Фомин, Фролов (Гарбунов 71), Аюпов, Манзон (Беляков 46).
Главный тренер: Николай Писарев.
«Уфа»: Шелия, Никитин (Табидзе 61), Тумасян, Сухов, Салатич, Зубарев, Карп, Сафрониди (Стоцкий 66), Сысуев, Абдулавов, Кротов.
Главный тренер: Сергей Семак.
Предупреждения: Щербак 42, Беляков 90.
Судья: Лаша Верулидзе.
В 1/8 финала турнира «Олимпиец» сыграет с «Шинником».
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Что-то тут не чисто.
Футболисты РПЛ разучились бить пенальти????
Что-то тут не чисто.
Футболисты РПЛ разучились бить пенальти????