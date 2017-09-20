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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 Закончился после серии пенальти Олимпиец (4) 1:1 (1) Уфа
18:30 Закончился в дополнительное время Крылья Советов 3:2 Локомотив М
19:00 Матч завершен Арарат М 1:2 СКА-Хабаровск
19:00 Матч завершен Факел 0:4 Амкар
20:00 51’ Динамо СПб 2:0 Зенит
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«Олимпиец» выбил «Уфу» из Кубка России12
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«СКА-Хабаровск» одержал победу над московским «Араратом»

сегодня, 20:54
АраратАрарат1 : 2СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

В поединке 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» одолел московский «Арарат».

Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова 

«Арарат» – «СКА-Хабаровск» – 1:2 (0:0)
Голы: Земченков 48 - Тараканов 68 (авт), Калинский 80.

«Арарат»: Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Квеквескири, Самошников, Ребко (Воронкин 83), Пугин, Хурцидзе, Павлюченко (Давидян 82), Лебеденко, Тобоев (Земченков 27). 
Главный тренер: Александр Григорян.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Гришко, Пуцко, Баляйкин, Черевко, Дедечко, Калинский, Барбаро (Федоров 62), Никифоров, Корян (Христов 85), Казанков.
Главный тренер: Алексей Поддубский.

Предупреждения: Квеквескири 50, Баляйкин 61, Тараканов 65, Самошников 68.

Судья: Дмитрий Недвижай.

В другом матче раунда «Енисей» обыграл «Ахмат».

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Все комментарии
mat73
сегодня в 21:10
И даже средний палец Григоряновский не помог!
sir-5
сегодня в 21:09
Поддержали престиж РПЛ.
Shamil79
сегодня в 21:08
хорошо Григорян натренировал СКА!!! лучше чем себя
Гоша Великолепный
сегодня в 21:07
Понты не катят!)
gorets004
сегодня в 21:03
Григорян и с Араратом играет видимо в доминирование))
вячеслав остапенко
сегодня в 21:02
Молодцы Хабаровцы с победой вас
EvgenyS
сегодня в 21:01
СКА с победой! Армейцы пока что в игре!
D.vil
сегодня в 21:00
СКА-молорики!!!)))
cska.78
сегодня в 20:59
Хабаровск с победой!
жменя семечек
сегодня в 20:59
аукнулся этому фраеру средний палец!! Хабаровск с победой!
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