«СКА-Хабаровск» одержал победу над московским «Араратом»

В поединке 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» одолел московский «Арарат».
Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова
«Арарат» – «СКА-Хабаровск» – 1:2 (0:0)
Голы: Земченков 48 - Тараканов 68 (авт), Калинский 80.
«Арарат»: Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Квеквескири, Самошников, Ребко (Воронкин 83), Пугин, Хурцидзе, Павлюченко (Давидян 82), Лебеденко, Тобоев (Земченков 27).
Главный тренер: Александр Григорян.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Гришко, Пуцко, Баляйкин, Черевко, Дедечко, Калинский, Барбаро (Федоров 62), Никифоров, Корян (Христов 85), Казанков.
Главный тренер: Алексей Поддубский.
Предупреждения: Квеквескири 50, Баляйкин 61, Тараканов 65, Самошников 68.
Судья: Дмитрий Недвижай.
В другом матче раунда «Енисей» обыграл «Ахмат».
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