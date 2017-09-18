Куман: «Моуриньо сказал, что „Эвертон“ должен бороться за топ-4? Давайте будем реалистами»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман дал понять, что «ириски» не ставят перед собой самых амбициозных задач. В матче 5-го тура АПЛ «Эвертон» был разгромлен «Манчестер Юнайтед».

«Моуриньо сказал, что мы потратили 140 млн фунтов во время летнего трансферного окна и должны бороться за топ-4? Извините, но если кто-то видит здесь что-то реалистичное... Пожалуйста, ну же, будьте реалистами.

Об этом поговорим в конце сезона. Я недоволен стартом сезона, но давайте будем реалистами. Начнем с фанатов, прессы. Нам нужно время. Но в футболе это сложно».

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