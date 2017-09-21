Пента-трик Скокко помог «Ривер Плейт» пройти в полуфинал Кубка Либертадорес

В ответном четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» с крупным счётом обыграл боливийский «Хорхе Вилстерманн» (8:0). Пять мячей на свой счёт записал нападающий аргентинского клуба Игнасио Скокко. Первая встреча между командами завершилась победой боливийцев (3:0).

В 1/2 финала «Ривер Плейт» сыграет с победителем пары "Ланус - «Сан Лоренсо». В другом полуфинальном поединке сойдутся «Гремио», одолевший «Ботафого», и эквадорская «Барселона», выбившая из турнира «Сантос».

Обзор матча «Ривер Плейт» - «Хорхе Вилстерманн» можно посмотреть здесь.

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