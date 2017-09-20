Клубы Английской футбольной лиги тоже готовы сократить сроки трансферного окна

Клубы Английской футбольной лиги готовы пойти по стопам АПЛ и сократить сроки трансферного окна.

Накануне состоялось собрание представителей всех 72 клубов лиги, где большинство поддержало такую политику. Официальное голосование по данному вопросу состоится в феврале 2018 года. При этом, если трансферное окно и будет закрываться ранее обычного, клубы все равно смогут арендовать игроков вплоть до 31 августа.

Напомним, что ранее клубы английской Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы летнее трансферное окно закрывалось для них в последний четверг перед стартом сезона.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте