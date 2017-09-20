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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 Закончился после серии пенальти Олимпиец (4) 1:1 (1) Уфа
18:30 Закончился в дополнительное время Крылья Советов 3:2 Локомотив М
19:00 Матч завершен Арарат М 1:2 СКА-Хабаровск
19:00 Матч завершен Факел 0:4 Амкар
20:00 52’ Динамо СПб 2:0 Зенит
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Клубы Английской футбольной лиги тоже готовы сократить сроки трансферного окна

сегодня, 20:39

Клубы Английской футбольной лиги готовы пойти по стопам АПЛ и сократить сроки трансферного окна.

Накануне состоялось собрание представителей всех 72 клубов лиги, где большинство поддержало такую политику. Официальное голосование по данному вопросу состоится в феврале 2018 года. При этом, если трансферное окно и будет закрываться ранее обычного, клубы все равно смогут арендовать игроков вплоть до 31 августа.

Напомним, что ранее клубы английской Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы летнее трансферное окно закрывалось для них в последний четверг перед стартом сезона.

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Все комментарии
ТОТ САМЫЙ ЛЕОНИД
сегодня в 20:43
Главное чтобы в Африке было окно открыто. Я же должен свой Спартак усиливать.
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