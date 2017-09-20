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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
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Доходы «Манчестер Юнайтед» за прошлый сезон составили 581 млн фунтов

сегодня, 16:09

Доходы «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне составили 581 млн фунтов, сообщают в Англии. При этом чистая прибыль равна 80.8 млн. 

Зарплатная ведомость МЮ - 263.5 млн фунтов, что на 31.3 млн больше, чем в предыдущем сезоне. У «Юнайтед» самая большая зарплатная ведомость среди клубов АПЛ.

Также «Манчестер Юнайтед» сократил долг, связанный с покупкой клуба семьей Глейзеров в 2005 году, с 260.9 млн до 213.1 млн.

Ожидается, что по итогам текущего сезона доходы МЮ составят приблизительно 585 млн фунтов.

Ранее МЮ стал первым клубом АПЛ, заработавшим 1 млрд фунтов призовых с момента образования Премьер-Лиги (сезон-1992/93).

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RedDevil88 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:23
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВОТ ЭТО МЕШКИ !!!
Это не мешки,а грамотные бизнесмены!!! Мешки на соседнем от Олд Траффорд стадионе тусуются и в Париже!!!
AmIIIeR89
сегодня в 16:16
Полные 8, вот Зенит планирует в год зарабатывать более 700 лямов евро xD, по словам Фурсенки
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:13
ВОТ ЭТО МЕШКИ !!!
КЭТиК
сегодня в 16:11
Жируют, блин.
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