Доходы «Манчестер Юнайтед» за прошлый сезон составили 581 млн фунтов

Доходы «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне составили 581 млн фунтов, сообщают в Англии. При этом чистая прибыль равна 80.8 млн.

Зарплатная ведомость МЮ - 263.5 млн фунтов, что на 31.3 млн больше, чем в предыдущем сезоне. У «Юнайтед» самая большая зарплатная ведомость среди клубов АПЛ.

Также «Манчестер Юнайтед» сократил долг, связанный с покупкой клуба семьей Глейзеров в 2005 году, с 260.9 млн до 213.1 млн.

Ожидается, что по итогам текущего сезона доходы МЮ составят приблизительно 585 млн фунтов.

Ранее МЮ стал первым клубом АПЛ, заработавшим 1 млрд фунтов призовых с момента образования Премьер-Лиги (сезон-1992/93).

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