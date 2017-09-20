СМИ: «Неймар извинился перед Кавани и другими одноклубниками по ПСЖ»

По информации французских СМИ, нападающий ПСЖ Неймар извинился перед своим одноклубником Эдинсоном Кавани и другими партнерами по команде за конфликт между игроками.

Напомним, что бразилец и уругваец не могли поделить исполнение стандартных положений в команде, что позже чуть было не переросло в драку.

Отмечается, что команда собралась в полном составе, где Неймар с помощью своего соотечественника и капитана команды Тиаго Силвы, который выступил в качестве переводчика, принес своим одноклубникам извинения.

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