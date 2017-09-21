Рамос: «Меня не удивляет, что „Реалу“ не дают бить пенальти, а „Барсе“ - дают»

Капитан «Реала» Серхио Рамос просит оставить арбитров в покое, но при этом сам же намекает на их предвзятость:

«Чем больше мы будем говорить о судействе, тем хуже будет.

Надо уважать арбитров, они стараются. Я предпочитаю не придавать этому вопросу значения, но меня не удивляет, что нам не дают бить пенальти, а „Барсе“ - дают.

Всегда сложнее дать возможность пробить пенальти „Реалу“, чем любой другой команде, однако забей мы „Бетису“ 3 мяча, мы бы на это не жаловались».

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