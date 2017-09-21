Рамос: «Меня не удивляет, что „Реалу“ не дают бить пенальти, а „Барсе“ - дают»

Капитан «Реала» Серхио Рамос просит оставить арбитров в покое, но при этом сам же намекает на их предвзятость:
«Чем больше мы будем говорить о судействе, тем хуже будет.
Надо уважать арбитров, они стараются. Я предпочитаю не придавать этому вопросу значения, но меня не удивляет, что нам не дают бить пенальти, а „Барсе“ - дают.
Всегда сложнее дать возможность пробить пенальти „Реалу“, чем любой другой команде, однако забей мы „Бетису“ 3 мяча, мы бы на это не жаловались».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Как то смешно становиться.
Ждет ответа представителей Баварии касательно голов с оффсайда )
Как то смешно становиться.
Ждет ответа представителей Баварии касательно голов с оффсайда )
Надо выигрывать матчи и без пенальти...!
Но конечно, частичка правды в словах Рамоса тоже имеет место быть...!
Ведь не зря с приходом Тебаса к руководству Ла лигой, Барса стала больше всех в чемпионате пробивать пенальти...!
Один рекорд в 19 пенальти за сезон чего стоит..., я уж не говорю о том, что за прошлый сезон в ворота Барселоны не поставили ни одного пенальти...!
Надо выигрывать матчи и без пенальти...!
Но конечно, частичка правды в словах Рамоса тоже имеет место быть...!
Ведь не зря с приходом Тебаса к руководству Ла лигой, Барса стала больше всех в чемпионате пробивать пенальти...!
Один рекорд в 19 пенальти за сезон чего стоит..., я уж не говорю о том, что за прошлый сезон в ворота Барселоны не поставили ни одного пенальти...!
судья виноват😃
судья виноват😃