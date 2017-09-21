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Рамос: «Меня не удивляет, что „Реалу“ не дают бить пенальти, а „Барсе“ - дают»

сегодня, 08:25
РеалРеал0 : 1БетисБетисМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос просит оставить арбитров в покое, но при этом сам же намекает на их предвзятость:

«Чем больше мы будем говорить о судействе, тем хуже будет.

Надо уважать арбитров, они стараются. Я предпочитаю не придавать этому вопросу значения, но меня не удивляет, что нам не дают бить пенальти, а „Барсе“ - дают.

Всегда сложнее дать возможность пробить пенальти „Реалу“, чем любой другой команде, однако забей мы „Бетису“ 3 мяча, мы бы на это не жаловались».

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Все комментарии
neomessi
сегодня в 09:16
эм.....)))
Как то смешно становиться.

Ждет ответа представителей Баварии касательно голов с оффсайда )
dutch74
сегодня в 09:01
Прежде чем рассуждать о соотношении данных и не данных пенальти Реалу и Барселоне, отморозку Рамосу надо бы вспомнить о случаях, когда Реал получал право на пенальти по самым немыслимым поводам, например, когда прибежавший на пробитие углового в чужую штрафную площадку Пепе, пользуясь обычной для этой ситуации суматохой, схватил в объятия игрока соперника и повалил его на газон, а потом стал корчиться, как червяк на крючке, и получил-таки пенальти. А случай, когда поставили пенальти Реалу за попадание мяча в спину (!) Срны? Список можно продолжать, но 14ку Рамосу с его 23 красными карточками в Ла Лиге лучше бы прикусить язычок...Позорящий былую славу Реала нынешний состав воистину "команда крыс", как назвал ее один из футболистов прошлых лет...
зенит юрист
сегодня в 08:57
    311
    сегодня в 08:53
    Не хватает артистизма!)
    sir-5
    сегодня в 08:53
    Чё ты бузишь,руководство Испании пытается удержать Каталонию в составе своего королевства,а для этого все средства хороши.А потом,подошла очередь стать чемпионом второму хехемону. Я всегда говорю :Ла Колхозейру после пятого тура -формальность,в которой есть всё,кроме борьбы за главный титул.
    NGY
    сегодня в 08:41
    Нельзя надеяться на пенальти, как это делает Барселона...! Мы не каталонцы...!

    Надо выигрывать матчи и без пенальти...!

    Но конечно, частичка правды в словах Рамоса тоже имеет место быть...!
    Ведь не зря с приходом Тебаса к руководству Ла лигой, Барса стала больше всех в чемпионате пробивать пенальти...!

    Один рекорд в 19 пенальти за сезон чего стоит..., я уж не говорю о том, что за прошлый сезон в ворота Барселоны не поставили ни одного пенальти...!
    3ton
    сегодня в 08:36
    ничего нового
    судья виноват😃
    memphis
    сегодня в 08:34
    Чта? кто-то его понял?
    Cules2013
    сегодня в 08:32
    Мне кажется, что адекватным болельщикам Реала должно быть стыдно за такие слова от капитана команды.
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