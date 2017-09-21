Роджерс: «Выступай „Селтик“ в АПЛ, мы бы собирали по 60 тысяч зрителей на стадионе»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс продолжает мечтать о том, чтобы клуб из Глазго получил возможность выступать в английской Премьер-Лиге:

«Было бы невероятно, если бы „Селтик“ выступал в Премьер-Лиге. Это был бы прекрасный опыт для всех, не только для „Селтика“.

Однако не думаю, что это когда-нибудь случится. Слишком много преград. При этом „Селтик“ - один великих клубов мира.

Играй мы в АПЛ, то в каждом домашнем матче собирали бы по 60 тысяч зрителей на трибунах, а на выездных матчах нас бы поддерживали 10-12 тысяч фанатов.

Это говорит о масштабах клуба. История, болельщики. У нас лишь нет тех финансов, что есть у клубов АПЛ».

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