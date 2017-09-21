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Роджерс: «Выступай „Селтик“ в АПЛ, мы бы собирали по 60 тысяч зрителей на стадионе»

сегодня, 08:14

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс продолжает мечтать о том, чтобы клуб из Глазго получил возможность выступать в английской Премьер-Лиге:

«Было бы невероятно, если бы „Селтик“ выступал в Премьер-Лиге. Это был бы прекрасный опыт для всех, не только для „Селтика“.

Однако не думаю, что это когда-нибудь случится. Слишком много преград. При этом „Селтик“ - один великих клубов мира.

Играй мы в АПЛ, то в каждом домашнем матче собирали бы по 60 тысяч зрителей на трибунах, а на выездных матчах нас бы поддерживали 10-12 тысяч фанатов.

Это говорит о масштабах клуба. История, болельщики. У нас лишь нет тех финансов, что есть у клубов АПЛ».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 09:10
ну в шипе вам было бы уютно.
ДСА
сегодня в 08:55
Селтик бы в лучшем случае играл в Чампионшипе.
Cules2013
сегодня в 08:28
Счастье какое, будете валандаться в середине таблицы, без еврокубков, с надеждой на победу в Кубке Англии. Понимаю, что в Шотландии чемп уже давно закис, но радуйтесь своей гегемонии и трофеям, АПЛ вас сожрёт с потрохами. Рейнджерс снова возродился, глядишь через пару лет может и конкуренция будет серьёзнее. Абердин тоже неплох.
Пример валлийцев показателен - Суонси "ни рыба, ни мясо", а Кардифф вообще в Чемпионшипе.
Ну а Роджерс уже показал, какой он великий тренер - в Ливерпуле провёл один сильный сезон, и то, благодаря наличию в составе таких игроков, как Суарез, Стерлинг, Джеррард, Старридж, Шкртел. В Селтике, нуууу, или разницы вообще нет, или даже стало хуже, чем раньше.
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