Веденеев: «Соперничество Смолова и Кокорина - это больше надуманная история»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев не думает, что в матче 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «сине-бело-голубыми» болельщики увидят на поле дуэль нападающих команд - Федора Смолова и Александра Кокорина:

«Смолов и Кокорин во многом похожи. Они начинали играть в одной команде - „Динамо“. И того, и другого раньше использовали на флангах, где они носились как угорелые, но были далеки от голов. Однако сейчас оба футболиста вышли на высокий уровень, и произошло это примерно в одно и то же время.

Что касается их соперничества на поле, то я не думаю, что будет какая-то серьезная дуэль. Мне кажется, это больше надуманная история. Лично мне хотелось бы увидеть Александра и Федора вновь в одной команде. Было бы очень интересно посмотреть на их связку. Думаю, если они сохранят хорошую форму и продолжат выступать на таком высоком уровне, то вполне реально, что мы увидим их в основе национальной команды».

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