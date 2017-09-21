Щесны потроллил Уилшира

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны потроллил своего бывшего одноклубника по «Арсеналу» Джека Уилшира.

Уилшир, который в последние годы больше времени проводит в лазарете, чем играя в футбол, опубликовал в Instagram давнее фото и сопроводил его следующим комментарием:

«То время, когда я жил вместе с сумасшедшим Войцехом Щесны. Поверить не могу, что он позволял мне ходить с такой прической».

Щесны прокомментировал запись:

«Это те времена, когда ты еще хорошо играл в футбол?»

Публикация от Jack Wilshere (@jackwilshere) Сен 21 2017 в 11:28 PDT

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