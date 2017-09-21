Щесны потроллил Уилшира

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны потроллил своего бывшего одноклубника по «Арсеналу» Джека Уилшира.
Уилшир, который в последние годы больше времени проводит в лазарете, чем играя в футбол, опубликовал в Instagram давнее фото и сопроводил его следующим комментарием:
«То время, когда я жил вместе с сумасшедшим Войцехом Щесны. Поверить не могу, что он позволял мне ходить с такой прической».
Щесны прокомментировал запись:
«Это те времена, когда ты еще хорошо играл в футбол?»
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