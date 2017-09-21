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«Шанхай Шэньхуа»: «Французские СМИ исказили смысл слов Тевеса»

сегодня, 09:21

«Шанхай Шэньхуа» обвинил SFR Sport в искажении слов нападающего Карлоса Тевеса, который в интервью поставил под сомнение уровень мастерства китайских футболистов.

«Французские СМИ исказили смысл слов Тевеса. Карлос сказал, что пока не видел видео этого интервью и субтитры, но заголовки наталкивают нас на мысль о том, что сказанное было преувеличено.

Слова Тевеса вырвали из контекста. Он объяснил нам, что не собирался принижать заслуги китайского футбола и игроков.

Он лишь хотел обрисовать реальное положение дел в китайском футболе на текущий момент. Он также надеется на то, что китайский футбол ждет светлое будущее», - говорится в пресс-релизе «Шанхай Шэньхуа». 

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