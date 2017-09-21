Трахтенберг: «Файер в следующем матче „Спартака“ может привести к серьёзному наказанию»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
21:30 сегодня Бавария -:- Вольфсбург
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Лилль -:- Монако
  • Главные новости
  • Все новости
17:58
Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года9
17:10
«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»81
16:27
Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА37
15:41
Каррера: «Промес и Педро Роша могут пропустить какое-то количество матчей»50
15:11
Промес, Дзагоев, Кокорин, Смолов - среди номинантов на премию «Джентльмен года»58
17:51
Бикфалви: «Хоть завтра пригласил бы Тотти в „Урал“»0
17:38
УЕФА оштрафовал «Хайдук» и «Эвертон»0
17:36
Мусалов прооперирован в Германии0
16:19
Аллегри, Конте и Зидан оспорят приз лучшему тренеру23
16:15
Буффон, Кейлор Навас и Нойер поспорят за звание лучшего голкипера года по версии ФИФА25
16:07
Каррера: «Я очень рад, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты»21
16:01
Конте: «„Челси“ желает Косте всего лучшего, но я больше не хочу обсуждать эту тему»6
15:48
«Ривер Плейт» стал самым результативным клубом в истории Кубка Либертадорес7
15:37
Неймар пропустит завтрашний матч ПСЖ против «Монпелье»9
15:28
Менди: «„Ман Сити“ - это большая акула. Мы пожираем другие команды, плавающие поблизости»18
14:54
Асенсио - лучший игрок мира не старше 21 года по версии L'Equipe70
14:35
Фурсенко: «Новосельцев очень прилично отыграл, Капленко можно только похвалить»9
14:25
«Спартак» продлил контракты с Глушаковым и Комбаровым56
14:19
Слуцкий: «Я управляю ситуацией в „Халл Сити“»32
14:03
Фурсенко: «Результат матча в Кубке был предопределён подготовкой к игре с „Краснодаром“»44
13:24
Де Лаурентис: «Итальянским футболом руководят люди с мышлением 20-30-летней давности»11
13:06
Пьянич: «100 млн евро отступных за Белотти - это слишком много. Роналду стоил столько же»10
12:45
Экс-игрок «Баварии»: «Хамес забьёт 16 мячей в нынешнем сезоне»11
12:34
СМИ: «„Интер“ вскоре продлит контракт с Хандановичем»2
12:22
Клопп: «Вы удивитесь, если спросите у других клубов, нужны ли им защитники „Ливерпуля“»21

Трахтенберг: «Файер в следующем матче „Спартака“ может привести к серьёзному наказанию»

сегодня, 17:48

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал наказание клуба за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«„Спартак“ сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА. И клуб этого добился. В итоге получили 60 тысяч евро штрафа за файера и ракетницу, также наказаны закрытием гостевого сектора в Севилье. Объясню, почему это минимальное наказание. „Спартаку“ грозило гораздо большее вплоть до матча без зрителей. Но появление файера в следующем матче может обернуться для нас куда более серьезными санкциями... Очень ценим своих болельщиков и рассчитываем, что в матче с „Ливерпулем“ они нас не подведут».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Tepliz
сегодня в 18:18
Болелы сами должны выявлять этих неадекватов, они ведь находятся рядом с ними и должны пресечь это безобразие. А то нас накажут по полной
cska plus
сегодня в 18:18
Очень ценим своих болельщиков, как можно ценить этих дикарей.
Суеверный
сегодня в 18:13
Подведут под монастырь. Терпите.
AntiherQ1488 ответил Borussia Mönchengladbach
сегодня в 18:03
Borussia Mönchengladbach:
Файеры очень опасны.
Опасные бритвы - тоже очень опасны, да что там, курение - убивает.
Ходить на стадион - тоже опасно, это место повышенной опасности.
Все это давно уже можно было отрегулировать, при желании.
Попы с свечами ходят, фейрверки каждый праздник, и ничего.
А вот, когда любители балуются с фейрверками - добро пожаловать на ютуб, скока случаев.
sihafazatron
сегодня в 17:59
так только недалекие люди делают, подставляют свой клуб.
Borussia Mönchengladbach ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:59
AntiherQ1488:
Давно пора уже разрешить фаеры. Это красиво, это шоу. А вот ***, которые их кидают, банить жестко и надолго. Можно же кинуть и не фаер, а петарду, зажигалку, голову свиньи, итд. Проблема не в пистолете, а в том, кто из него стреляет.
Файеры очень опасны.
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 17:58
14ков у нас везде хватает.
AntiherQ1488
сегодня в 17:57
Давно пора уже разрешить фаеры. Это красиво, это шоу.
А вот ***, которые их кидают, банить жестко и надолго.
Можно же кинуть и не фаер, а петарду, зажигалку, голову свиньи, итд.
Проблема не в пистолете, а в том, кто из него стреляет.
vka1970
сегодня в 17:57
Службу безопасности надо посылать на трибуны, чтобы сразу выявлять на месте и фиксировать на видео.Затем персональное наказание рублём и от желающих покидать фаеры не останется даже намёка.
Jum13
сегодня в 17:55
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100