Трахтенберг: «Файер в следующем матче „Спартака“ может привести к серьёзному наказанию»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал наказание клуба за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
«„Спартак“ сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА. И клуб этого добился. В итоге получили 60 тысяч евро штрафа за файера и ракетницу, также наказаны закрытием гостевого сектора в Севилье. Объясню, почему это минимальное наказание. „Спартаку“ грозило гораздо большее вплоть до матча без зрителей. Но появление файера в следующем матче может обернуться для нас куда более серьезными санкциями... Очень ценим своих болельщиков и рассчитываем, что в матче с „Ливерпулем“ они нас не подведут».
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Ходить на стадион - тоже опасно, это место повышенной опасности.
Все это давно уже можно было отрегулировать, при желании.
Попы с свечами ходят, фейрверки каждый праздник, и ничего.
А вот, когда любители балуются с фейрверками - добро пожаловать на ютуб, скока случаев.
Ходить на стадион - тоже опасно, это место повышенной опасности.
Все это давно уже можно было отрегулировать, при желании.
Попы с свечами ходят, фейрверки каждый праздник, и ничего.
А вот, когда любители балуются с фейрверками - добро пожаловать на ютуб, скока случаев.
А вот ***, которые их кидают, банить жестко и надолго.
Можно же кинуть и не фаер, а петарду, зажигалку, голову свиньи, итд.
Проблема не в пистолете, а в том, кто из него стреляет.
А вот ***, которые их кидают, банить жестко и надолго.
Можно же кинуть и не фаер, а петарду, зажигалку, голову свиньи, итд.
Проблема не в пистолете, а в том, кто из него стреляет.