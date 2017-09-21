Трахтенберг: «Файер в следующем матче „Спартака“ может привести к серьёзному наказанию»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал наказание клуба за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

«„Спартак“ сделал все возможное, чтобы получить минимальное наказание со стороны УЕФА. И клуб этого добился. В итоге получили 60 тысяч евро штрафа за файера и ракетницу, также наказаны закрытием гостевого сектора в Севилье. Объясню, почему это минимальное наказание. „Спартаку“ грозило гораздо большее вплоть до матча без зрителей. Но появление файера в следующем матче может обернуться для нас куда более серьезными санкциями... Очень ценим своих болельщиков и рассчитываем, что в матче с „Ливерпулем“ они нас не подведут».

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