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До 1 миллиона болельщиков ожидается в Москве в дни чемпионата мира

сегодня, 12:06

Начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко заявил, что столицу России за время проведения чемпионата мира-2018 посетят порядка 1 млн человек:

«Бронирование номеров сейчас идет очень активно, многие выбирают Москву в качестве города-базы, чтобы при необходимости поехать оттуда в другие города, где проходят матчи. Мы ожидаем, что до миллиона болельщиков приедут в Москву в дни чемпионата мира.

Власти Москвы ввели регулирование цен на размещение в гостиницах Москвы, чтобы они не завышались в дни проведения мирового чемпионата.

С учетом того, что многие из гостиниц хостельного типа, то единовременно в столице могут разместиться 163 тысячи человек. В этом году планируется построить еще 11 брендовых отелей с фондом 3 тысячи номеров. Также мы ожидаем, что к чемпионату мира откроется около 100 недорогих гостиниц, в том числе хостелов».

Ранее сообщалось, что порядка миллиона заявок подано на покупку билетов на матчи чемпионата мира.

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