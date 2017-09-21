Фурсенко: «Результат матча в Кубке был предопределён подготовкой к игре с „Краснодаром“»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал вылет «сине-бело-голубых» из Кубка России:

"Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой - мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку. Но это влияет и на соперника - ребята из «Динамо» были мотивированы за гранью. Плюс такая неожиданность как удаление. В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат.

«Предстоящий матч с „Краснодаром“ очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за 6 очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с „Краснодаром“ и „Реалом Сосьедад“.

Критика судейства со стороны Манчини? Думаю, это эмоциональная реакция, потому что он тренер-победитель, он завоевывал Кубки в каждом чемпионате, в котором работал. Конечно, желание завоевать кубок было большим. Но очень высокая мотивация соперника сыграла роль».

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