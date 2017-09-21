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Фурсенко: «Результат матча в Кубке был предопределён подготовкой к игре с „Краснодаром“»

сегодня, 14:03

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал вылет «сине-бело-голубых» из Кубка России:

"Причина, мне кажется, простая: когда тренерский штаб изучает игру соперника, он видит ее в тех условиях, в которых он действует обычно. Думаю, с одной стороны, произошла некоторая недооценка супермотивированности соперника, а с другой - мегамотивированности 37 тысяч болельщиков, которые, конечно, гонят «Зенит» в атаку. Но это влияет и на соперника - ребята из «Динамо» были мотивированы за гранью. Плюс такая неожиданность как удаление. В целом команда играла неплохо, но 110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги, конечно, крайне тяжело, а дальше вы видели, какой был результат.

«Предстоящий матч с „Краснодаром“ очень важен, потому что это ключевой соперник, нас разделяет всего три очка. Как говорят в таких случаях, будет матч за 6 очков. Мы готовимся, и во многом результат матча в Кубке был предопределен подготовкой к играм с „Краснодаром“ и „Реалом Сосьедад“.

Критика судейства со стороны Манчини? Думаю, это эмоциональная реакция, потому что он тренер-победитель, он завоевывал Кубки в каждом чемпионате, в котором работал. Конечно, желание завоевать кубок было большим. Но очень высокая мотивация соперника сыграла роль».

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Все комментарии
Ironyfan ответил makkie
сегодня в 15:23
makkie:
Отлично! Через мои комментарии заходи тогда, ждем-с!)
Так, Макс...таковых у тебя в профиле две: "красно-белое сердце" и "кб сердце (Лига чемпионов)"...видимо , мне в первую, но пишет , что "доступа нет"...прежде не добавлялся в подобные группы - нужен инструктаж)
dargo ответил MALOVAR
сегодня в 15:19
MALOVAR:
зачем ты мне столько букв? Лицо мы не теряли и не позорились,в отличии от вас . Дерби? не смеши ,сколько человек его смотрело по стране?))) Вам бы лучьше поскромнее быть ,выиграть старт сезона и обыграть Вардар это еще очень мало ,а из кубка вылететь это уже много
с тобой спорить бесполезно - каждый останется при своем, а на результат посмотрим в конце сезона
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 15:18
просто позор и Фурсенко не знает как отмазать бездарный зенит!!! У Вас состава на 3 кубка и мотивация Ваша утонула в куче газпромовских денег!!!
MALOVAR ответил dargo
сегодня в 15:17
зачем ты мне столько букв?
Лицо мы не теряли и не позорились,в отличии от вас . Дерби? не смеши ,сколько человек его смотрело по стране?)))
Вам бы лучьше поскромнее быть ,выиграть старт сезона и обыграть Вардар это еще очень мало ,а из кубка вылететь это уже много
makkie ответил Ironyfan
сегодня в 15:16
Ironyfan:
Ты,возможно, заметил,что стал реже тут появляться - как раз из-за обилия срача...думаю,что да - готов присоединиться...)
Отлично!
Через мои комментарии заходи тогда, ждем-с!)
Ironyfan ответил makkie
сегодня в 15:13
makkie:
По Древнерусской "Правде" был принцип - око за око, зуб за зуб... кровная месть и все в таком роде. Возвращаемся к исконным традициям, пока в футболе) З.Ы. Вопрос, знаю, что ты адекватный болельщик Зенита. Как смотришь на то, чтобы присоединиться к нашему Оффтопу Красно-Белое сердце? На название не смотри, там как минимум четверо фанатов Зенита - мирно общаемся, отдыхаем от срача на общих ветках. Будем рады видеть еще одного адекватного товарища)
Ты,возможно, заметил,что стал реже тут появляться - как раз из-за обилия срача...думаю,что да - готов присоединиться...)
Владимир Петрухин
сегодня в 15:10
Чемпионом скорее всего станут,
ну и хватит им.
dargo ответил MALOVAR
сегодня в 15:10
MALOVAR:
Вся страна будет за Краснодар !!!
А от победи Краснодара у тебя в душе будет праздник? Поразительно и смешно, что победой Динамо больше радуются москвичи и те кто не любят Зенит – у них просто праздник. А мы питерцы довольный, что наши команды подарили нам настоящий праздник футбола, а динамовцы победили потому что играли классно, и я лично очень рад, что у нас появился ещё одна хорошая команда, а больше всего радует то, что на петербургское дерби в Кубке России пришло больше болельщиков, чем на московское дерби ЦСКА – «Спартак. А за Зенит мы не переживаем, они вчера вдесятером играли неплохо, наша команда лидирует в чемпионате по всем показателям и с Краснадаром показывает самую зрелищную и красивую игру. А на колкости и пошлости спартаковских болельщиков и прочих мы не обращаем внимание – это от злости, зависти и беспомощности. Спартаковцы потеряли лицо, опозорились и сейчас стараются хоть в кубке как то реабилитироваться, но они и не вспоминают прошлогодние сливы со всех турниров кроме чемпионата, где благодаря побед с разницей в один мяч и везению стали чемпионами в то время когда Зенит, ЦСКА и Краснодар играли плохо и проспали всё, так что вам в лучшем случае светит кубок и долгое ожидание чемпионства не меньше 16 лет, а про ЛЧ молчу
V V S
сегодня в 15:09
Игра показала" ху ис ху". Уровень аргентинос ниже плинтуса их сделали простые русские парни из первой лиги хотя легов купил Фурсенко за баснословные деньги. Эти ребята из Динамо показали истинный уровень аргентинского ширпотреба,теперь понятно как работает в Зените Фурсенко по покупке игроков уж лучше бы взял мегамотивированных ребят из Динамо причем бесплатно. А на сегодня аргентинские леги научились рот разевать на судей и бить по лицу соперника и это за зарплату несколько лямов евриков.
makkie ответил Ironyfan
сегодня в 15:06
Ironyfan:
Есть такое. Но это принцип возмездия, а не прагматичный подход. Только вот неудаление Лунёва не являлось ключевой ошибкой того матча.
По Древнерусской "Правде" был принцип - око за око, зуб за зуб... кровная месть и все в таком роде. Возвращаемся к исконным традициям, пока в футболе)

З.Ы. Вопрос, знаю, что ты адекватный болельщик Зенита. Как смотришь на то, чтобы присоединиться к нашему Оффтопу Красно-Белое сердце? На название не смотри, там как минимум четверо фанатов Зенита - мирно общаемся, отдыхаем от срача на общих ветках. Будем рады видеть еще одного адекватного товарища)
Ironyfan ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:02
Jeck Denielse:
Дело не в Краснодаре..... Зенит - это Зенит.... Он Динамо должен и в шестером обыгрывать....в сухую... Дело не в том что с неиграющими вчера Смольниковым,Кокориным,Ерохиным,Кришито,Мамманой, Кронневитером,Ивановичем и Лунёвым проще обыграть Краснодар...........а просто без них легче проиграть Динамо в лишнем турнире.......по мнению ЦСКА,Зенита,Локо и Краснодара...... Есть клубы у которых это единственный турнир для попадания в еврокубки на следующий сезон......вот пусть они и пыхтят......
При всём уважении! Топ-клубы играют во всех турнирах на победу.
Но я и не считаю, что мы сливали кубок : красная плюс этот подкат в конце, перечеркнувший всё.
Ironyfan ответил makkie
сегодня в 15:01
makkie:
У наших судей интересная тактика - если, допустим, ошибутся в пользу одной команды, то в следующем матче помогут ей. Не удалили Лунёва за игру рукой на выходе из штрафной - удалили Мевлю в Кубке России. Не знаю, справедливо или нет, но так)
Есть такое.
Но это принцип возмездия, а не прагматичный подход.
Только вот неудаление Лунёва не являлось ключевой ошибкой того матча.
kolpankolpan ответил Санчо Панса
сегодня в 14:57
Санчо Панса:
А, ну то есть приоритеты уже были расставлены для Зенита? Все, вопросов больше нет! Спасибо за разъяснение)
Что-же самому не догадаться кому что надо, или каждому свое?Вот Спартаку надо.Последний шанс оправдаться. А Зениту в тягость тащить три турнира.Защиту выставили хоть падай сразу.С Юркой клоуном в воротах.
makkie ответил alex8683
сегодня в 14:52
alex8683:
Удаления небыло. Только желтая. Там бежал еще защитник который с легкостью накрывал.выхода 1 на 1 небыло.
У наших судей интересная тактика - если, допустим, ошибутся в пользу одной команды, то в следующем матче помогут ей.
Не удалили Лунёва за игру рукой на выходе из штрафной - удалили Мевлю в Кубке России.
Не знаю, справедливо или нет, но так)
Т34
сегодня в 14:50
Тренер-победитель Манчини, который завоевывал Кубки в каждом чемпионате, получил щелчок по носу от команды ФНЛ, которую видимо собирался взять голыми руками. Похоже, что жизнь его ничему не учит, если вспомнить поражение от никому неизвестного клуба "Бней Иегуда". Опять наступил на грабли величия и веры в свою исключительность и непогрешимость.
Jeck Denielse
сегодня в 14:49
Дело не в Краснодаре.....
Зенит - это Зенит....
Он Динамо должен и в шестером обыгрывать....в сухую...

Дело не в том что с неиграющими вчера Смольниковым,Кокориным,Ерохиным,Кришито,Мамманой, Кронневитером,Ивановичем и Лунёвым проще обыграть Краснодар...........а просто без них легче проиграть Динамо в лишнем турнире.......по мнению ЦСКА,Зенита,Локо и Краснодара......

Есть клубы у которых это единственный турнир для попадания в еврокубки на следующий сезон......вот пусть они и пыхтят......
Санчо Панса
сегодня в 14:49
А, ну то есть приоритеты уже были расставлены для Зенита? Все, вопросов больше нет! Спасибо за разъяснение)
drug01
сегодня в 14:46
Фурсенко как всегда балоболит и не может признать свою оплошность! Имея в наличии два состава у него поварачивается говорить такое!
шацк
сегодня в 14:38
ФУ ты с МУ согласовал свое вранье?
ДАША Д
сегодня в 14:32
Просто уровень вышедших игроков соответствует хорошему уровню ФНЛ.
Блоссия
сегодня в 14:30
Поток фурсенковского бессознательного, уж не взыщите!)
alex8683
сегодня в 14:21
Удаления небыло. Только желтая. Там бежал еще защитник который с легкостью накрывал.выхода 1 на 1 небыло.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:20
Хотел попасть в "в топ-10"-попал...)
alex8683
сегодня в 14:19
Да че там говорить. Простой договорняк. Решили сыграть 10 на 11. Чтоб интереснее было.
Jum13 ответил MALOVAR
сегодня в 14:14
MALOVAR:
Вся страна будет за Краснодар !!!
Вся страна будет за Анжи
rubinovyi2
сегодня в 14:12
"Плюс такая неожиданность как удаление."

Вот она,ключевая фраза!
Ну,не должны же были удалять...)))))
mat73
сегодня в 14:11
А, да, и ещё, в конечном итоге виноваты конечно бакланы!
Морозовский
сегодня в 14:09
Наказать "Краснодар" за договорняк "Зенита"!
MALOVAR
сегодня в 14:04
Вся страна будет за Краснодар !!!
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