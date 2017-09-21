Фурсенко: «Новосельцев очень прилично отыграл, Капленко можно только похвалить»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал выступление трех футболистов «Зенита» - Ивана Новосельцева, Юрия Лодыгина и Кирилла Капленко, в матче 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо»:

«Ваня очень прилично отыграл, я его поздравляю. Он показал, что у нас есть еще один защитник, на которого можно рассчитывать.

Критика Лодыгина? Критикуют всегда и везде и по любому поводу, можно критиковать кого угодно, но каждый знает свои ошибки и сам должен преодолеть проблемы, которые существуют. Юра - хороший вратарь, а оценивать его игру должны тренеры вратарей команды.

Капленко? Его можно только похвалить. С одной стороны, он совсем молодой игрок, всего 18 лет, с другой - он играл не на своей позиции, его никто не наигрывал на позиции центрального защитника. А в таком возрасте и не на своей позиции невозможно сыграть без ошибок, так что он должен быть только поощрен. Он старался и реально отрабатывал, но от ошибок никто не застрахован, особенно в 18 лет».

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