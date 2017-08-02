Будогосский: «Не знаю, какие у Манчини вопросы к судейству. Оценка судьям – положительная»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не понимает претензий главного тренера «Зенита» Роберто Манчини к судьям, работавшим на матче 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо». После поражения «сине-бело-голубых» Манчини заявил, что матч между командами «был омрачен многочисленными судейскими ошибками».

«Не знаю, какие у Манчини вопросы к судейству, поскольку конкретно он ничего не называет. А высказать мнение – это его право. Будем смотреть, изучать, будем разбираться.

Есть ли у меня вопросы к арбитрам по этому матчу? Оценка судейства – положительная».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте