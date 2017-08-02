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Будогосский: «Не знаю, какие у Манчини вопросы к судейству. Оценка судьям – положительная»

сегодня, 10:55
ДинамоДинамо3 : 2ЗенитЗенитЗакончился в дополнительное время

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не понимает претензий главного тренера «Зенита» Роберто Манчини к судьям, работавшим на матче 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо». После поражения «сине-бело-голубых» Манчини заявил, что матч между командами «был омрачен многочисленными судейскими ошибками».

«Не знаю, какие у Манчини вопросы к судейству, поскольку конкретно он ничего не называет. А высказать мнение – это его право. Будем смотреть, изучать, будем разбираться.

Есть ли у меня вопросы к арбитрам по этому матчу? Оценка судейства – положительная».

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Все комментарии
moskwa 09
сегодня в 12:11
да в общем претензия по удалению,которого и в помине не было
вячеслав остапенко
сегодня в 12:09
Я согласен оценка судьи положительная
twitt8555twitt
сегодня в 12:05
Будогосский!!!
Что вам не понятно???
Дело не в Манчини, а в арбитре Кукуяне и в его не квалифицированной работе на матче!
Арбитр Кукуян провалил судейство и ПЕРЕЧЕРКНУЛ все старания Манчини и Зенита на успешный СПРАВЕДЛИВЫЙ результат!
Арбитр Кукуян НАПАРТАЧИЛ по полной!
Из-за этого Зенит и ПРОИГРАЛ и вылетел из розыгрыша Кубка.
Там не было красной!
Игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
На повторе это ОТЛИЧНО видно!!!
Мевля ДОТРОНУЛСЯ, а игрок Динамо НЫРНУЛ на газон!
Арбитр Кукуян ГРУБО ошибся а пользу Динамо и ПРОТИВ Зенита!!!
Как и в матче Спартака с Тосно ошибся арбитр Сельдяков и получил двойку за судейство!
Там игрок Спартака СИМУЛИРОВАЛ, а здесь игрок Динамо СИМУЛИРОВАЛ!
Обоим надо было показывать желтую за СИМУЛЯЦИЮ, но арбитры ошиблись и удалили!!!
СКАНДАЛ!!!
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе!
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Блоссия ответил severnyj84
сегодня в 12:05
severnyj84:
Оставим ненужный кубок спартаку, если его не вышвырнет оттуда Тосно.
    Блоссия
    сегодня в 12:04
    А судьи -то на 75 процентов были питерские и никаких московских))).
    Кукуян (Сочи)
    Румянцев (Санкт-Петербург)
    Семенов (Гатчина), Абусуев (Санкт-Петербург)
    severnyj84
    сегодня в 12:03
      Казанский
      сегодня в 12:01
        VIC2
        сегодня в 12:00
        Опять Федун чемодан занёс, чтобы нагадить Зениту
        ABir
        сегодня в 11:56
        Ни тренер, ни арбитр до конца не признаются в своей неправоте и будут оправдываться.
        VIC2
        сегодня в 11:55
        "Одна заря сменить другую спешит, дав ночи пол-часа" - А.С. Пушкин
        Один тренЁр сминить другого шпешит, а толку ни шиша"

        Луческу-плачаску.........Манчини-кручини..........
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 11:48
        В поражение вся вина лежит на Манчини, но он, чтобы винить самого себя, а он никогда не будет этого делать статус не позволяет, вместо этого оправдывает поражение судейскими ошибками. Тренировочные игры не заменят полноценно матчи в полный контакт, тем более кубковые. Замариновал Новосельцева, выпустил этого пацана, фактически подставив его, в таком сочетании команда играла наверно только на тренировках, увядающий Анюков, который не соизволил доиграть эпизод до конца в последнем голе.. Принять бы поражение достойно, тем более собрали все сливки РФПЛ. И то, что сливки превратились в протухшую сметану, эта вина прежде всего тренера.
        madeinmade
        сегодня в 11:45
        "Ой, чой-то мячик далеко отпустил, а тут сзади вроде толкали, дай-ка упаду".
        Вот когда "балеруны" после игр будут получать денежные штрафы и отлучение на пару матчей от футбола, вот тогда они перестанут демонстрировать свои па.
        Кстати, и судьям станет намного проще работать...
        Didika2016
        сегодня в 11:45
        Дружно поздравим тЁмку с очередным кубком в составе зенита


        street-steal67
        сегодня в 11:43
        поражаюсь этому интервью! Лицо отвечающее за наше судейство, ставит положительную оценку арбитру , который удаляет игрока ( не важно какого клуба), в моменте где была обычная симуляция.
        Далеко не болельщик зенита, но судейское безобразие уже давно выбралось за рамки приличия!
        Kwinto555
        сегодня в 11:37
        А судья то, был не настоящий ))))
        time out ответил Аргeнтинeц
        сегодня в 11:33
        Аргeнтинeц:
        Московские судьи. Возвращения Будулая
        В Зените, что не тренер, то Будулай.
        MALOVAR
        сегодня в 11:33
        Снять на годик команду Манчини в фнл,там Енисей подучит их как играть
        Морозовский
        сегодня в 11:32
        ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЧЕРАШНЕГО ДОГОВОРНОГО СПЕКТАКЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ЧАСТЬ ВТОРАЯ! ВСЕ ЖУЛИКИ, ВКЛЮЧАЯ БУДОГОССКОГО, ПОЛУЧИЛИ В ПОСТАНОВКЕ СВОИ ВЫСОКО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ РОЛИ! БРАВИССИМО!!!
        drug01
        сегодня в 11:32
        У хозяина всегда будут оценки положительные!
        шацк
        сегодня в 11:27
        Плохому танцору известно, что мешает...
        Аргeнтинeц
        сегодня в 11:07
        Московские судьи. Возвращения Будулая
        Т34
        сегодня в 11:03
        Положительная оценка судейству может быть только при победе Зенита. Победа не состоялась, поэтому Манчини и выражает претензии к судьям.
        zenit_forever2014
        сегодня в 11:02
        Известный отечественный судья Сергей Хусаинов высказал мнение, что в матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" СПб – "Зенит" арбитр встречи не должен был удалять защитника номинальных гостей Миху Мевлю. Словенец получил прямую красную карточку на 10-й минуте за фол последней надежды.
        – По сути, фол был, – сказал Хусаинов.
        – Тянул ли он на красную карточку?
        – Вратарь был на мяче, и его партнер успевал. До ворот было очень далеко, так что – предупреждение. Такая медвежья услуга "Зениту" не красит арбитра. Сразу вспоминается эпизод с вратарем Андреем Луневым в чемпионате. После признания голкипера "Зенита" Андрей Будогосский сказал, что ему нужно было уйти с поля.
        – Полагаете, красная карточка Мевли связана с неудалением Лунева?
        – Конечно. Зачем так парить в начале матча? Не было бескомпромиссной ситуации, чтобы показывать красную карточку.
        cska plus
        сегодня в 10:59
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