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Колосков: «Такое игнорирование клубами РФПЛ Кубка России — полное безобразие»

сегодня, 09:34

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков разочарован желанием многих клубов РФПЛ прекратить участие в Кубке России на ранних стадиях, чтобы сосредоточиться на чемпионате:

«Почему клубы элитного футбольного дивизиона игнорируют Кубок России? Надо спросить у руководителей футбольных клубов, почему они так относятся к некогда очень престижному турниру. Испокон веков это был ценный титул, не нами придумано, а теперь они ломают эту традицию. Раньше за Кубок бились так же, как за чемпионат, а то и пожестче. Постепенно кому-то пришла в голову бредовая мысль, что сил футболистам якобы не хватит, что надо экономить силы, на два фронта не играть.

Экономить силы — плохо тренироваться. С этой идеей пошла деградация российского футбола. И беда, наверное, в том, что тренерам и игрокам подчас нужно найти причину, чтобы плохо тренироваться, готовиться. За границей ведущие футболисты играют по 70 игр, у нас — 40. Там через два дня на третий играют, у нас сыграли десять туров раз в неделю — и они уже все устали, с травмами по полкоманды. Это как вообще понимать?

Каковы возможные механизмы влияния на ситуацию? Мы в свое время уже это обсуждали. Видимо, если реально хотеть поднять престиж этого трофея, надо в волевом порядке прописывать в регламенте — в матчах Кубка должно участвовать, например, 70% игроков основного состава. Просто в последнее время мы, к сожалению, потеряли нити управления клубным футболом, все отдали на откуп клубам, агентам, лигам... Влияние РФС почти нулевое. Этот шаг хотя бы позволит начать возвращать турниру значение.

Призовой фонд? Его надо откуда-то брать. Неоткуда сейчас. Штрафы можно применять только в том случае, если команда отказалась от участия. У нас же прописан лимит »6+5«, давайте и здесь цифру просчитаем, это возможно. Виталий Леонтьевич Мутко как-то правильно говорил — надо возвращать финал Кубка на центральный стадион в „Лужниках“. При всем уважении — кто пойдёт на финал „СКА-Хабаровск“ - „Тосно“? Такая девальвация турнира — полное безобразие».

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Все комментарии
Казанский ответил cska plus
сегодня в 10:50
cska plus:
Гинер точно лично с тобой, что-то сделал, так просто на человека не нападают.
Я с иудеями стараюсь не общаться))Не возводи поклепов
альсато ответил Казанский
сегодня в 10:50
Казанский:
Может ты и Сталина живого видел?))
)))ну это перебор! Скажу только одно: Спасибо Л.И, Брежневу-за СЧАСТЛИВОЕ детство!)))
Казанский
сегодня в 10:50
В очередной раз,вылетев из кубка КС и СБГ-фаны пишут о ненужности КР и его малозначительности..а пройди они дальше,то писали бы о престиже и о том,как всех разгромив возьмут этот трофей()))
cska plus ответил Казанский
сегодня в 10:49
Казанский:
Гинеру важно пролезть в группу ЛЧ и получить деньги,а дальше хоть трава не расти((
Гинер точно лично с тобой, что-то сделал, так просто на человека не нападают.
Казанский ответил альсато
сегодня в 10:48
альсато:
)))) а я вот еще помню те времена (когда играли за честь клуба и для "болельщика " Казанского))))
Может ты и Сталина живого видел?))
cska plus
сегодня в 10:47
Полное безобразие, это когда мутко президент РФС и министр спорта.
SHMEL
сегодня в 10:47
А что сделало РФС для популяризации кубка России,чтобы он хоть чуточку приблизился к престижу времен СССР?
mihaluch
сегодня в 10:47
Вся причина в Мутке,у нас не страна не футбольная,а футболом руководит абсолютно не футбольный человек.
альсато ответил Казанский
сегодня в 10:46
Казанский:
Дарова,друг степей калмык)))Это будет мотивировать клубы,а победитель забирает всё.Как в покере)))
)))) а я вот еще помню те времена (когда играли за честь клуба и для "болельщика " Казанского))))
pokemon_CSKA
сегодня в 10:45
тем кто играет в еврокубках играет, КР не нужен. И я считаю, что Зенит, ЦСКА и Локо правильно поступили. Лучше набрать пару очков в Европе, чем биться за кубок России, и с точки зрения финансов тем более. Этим 3 командам явно светит еврокубковая весна. И как трофей он не интерсен, ЦСКА и Локо много раз его выигрывали. Зениту важнее чемпионство. Тем более на следующий год 3 команды в ЛЧ, и даже квалы ЛЧ куда финансово выгоднее чем прямая в группы ЛЕ... Единственное кому нужна была победа кубке России это Краснодар. Теперь основным фаворитом будет Рубин. А Спартак не умеет расставлять приоритеты. пытается за 3 зайцами... а итог будет предсказуемым...
Казанский ответил Absinthe3
сегодня в 10:44
Absinthe3:
У них только ЛЧ котируется. У Акинфеева, в особенности) Там они монстры)
Гинеру важно пролезть в группу ЛЧ и получить деньги,а дальше хоть трава не расти((
Казанский ответил Jum13
сегодня в 10:43
Jum13:
Ну так если ты не можешь пройти через отборочные - что тебе делать в основной сетке? Ради очередных 1-18? )))
Ради вечных 4-х мест в группе))
Алексей Буренин
сегодня в 10:42
Согласен все фавориты сливают матчи
альсато ответил EvgenyS
сегодня в 10:42
EvgenyS:
Возьмут возьмут.
)))))))
VIPded
сегодня в 10:41
Место в группе ЛЕ мало кого уже манит... Все хотят до лигочемповским лямов дорваться...
Doping87
сегодня в 10:41
На два фронта играют почти все. Вот на три фронта уже потянут далеко не все.(чемп,кубок, ЛЕ или ЛЧ) вот и жертвуют кубком. Кубок получается интересен только неудачникам в чемпионате.
Казанский ответил альсато
сегодня в 10:41
альсато:
Здорово друг "Татарин"! Так говоришь дожили до времен (ни ума,ни совести ,ни ЧЕСТИ?)
Дарова,друг степей калмык)))Это будет мотивировать клубы,а победитель забирает всё.Как в покере)))
Морозовский
сегодня в 10:39
Это безобразие ещё при Колоскове зародилась. ПРОСНУЛСЯ.
альсато ответил Казанский
сегодня в 10:39
Казанский:
Предлагаю создавать призовой фонд КР из вложений клубов-участников 1/16.От команд РФПЛ по 1 млн.евро,от клубов ФНЛ по 500 тыс.евро.Вот и будет борьба))
Здорово друг "Татарин"! Так говоришь дожили до времен (ни ума,ни совести ,ни ЧЕСТИ?)
Ternan
сегодня в 10:39
А я думаю странно реагировать. Если практически все клубы РФПЛ решили на кубок забить, значит с ним действительно что то не так. Нужно выяснить что именно и с этим работать. Но скорее всего выяснится что нужен финансовый стимул, а у вечно нищего РФС аллергия на деньги, начнут гнать псевдо-патриотическую муть про спортивную составляющую и какой то там дух.
Адвокат 76
сегодня в 10:37
Какой РФС во главе с мутко такой и кубок России стал, это просто позорище!!!
Казанский
сегодня в 10:34
Предлагаю создавать призовой фонд КР из вложений клубов-участников 1/16.От команд РФПЛ по 1 млн.евро,от клубов ФНЛ по 500 тыс.евро.Вот и будет борьба))
Jum13 ответил Lu4nik
сегодня в 10:34
Lu4nik:
а я вот не вижу игнора никакого.. особенно со стороны Зенита. Что одни питерцы, что другие, вчера "рубились" на поле
У них есть чем "рубиться". Там народа на 2 первых состава
Jum13 ответил Казанский
сегодня в 10:33
Казанский:
Не плохо,если пройдешь квалификацию,что получается не у всех и не всегда.Взять тот же Спартак и ЦСКА.А КР помимо прямого попадания в группу еще мало мальский трофей и попытка побороться еще как минимум за два,Кубок ЛЕ и Суперкубок ЧР.Вот и считай сам))Вы же любили бахваляться такими трофеями как КР и суперкубок ЧР.Что произошло?Уже не котируются как и турнир ЛЕ?))
Ну так если ты не можешь пройти через отборочные - что тебе делать в основной сетке? Ради очередных 1-18? )))
Казанский ответил Князько
сегодня в 10:31
Князько:
Суть-то в том, что этих болельщиков в Москве, скорее всего, не найдется, чтобы проводить такой матч в Лужниках
Это проблемы РФС,а не клубов
drug01
сегодня в 10:30
Раньше этого не было! Нужно принять меры....
Absinthe3 ответил Казанский
сегодня в 10:30
Казанский:
Не плохо,если пройдешь квалификацию,что получается не у всех и не всегда.Взять тот же Спартак и ЦСКА.А КР помимо прямого попадания в группу еще мало мальский трофей и попытка побороться еще как минимум за два,Кубок ЛЕ и Суперкубок ЧР.Вот и считай сам))Вы же любили бахваляться такими трофеями как КР и суперкубок ЧР.Что произошло?Уже не котируются как и турнир ЛЕ?))
У них только ЛЧ котируется. У Акинфеева, в особенности) Там они монстры)
Князько ответил Казанский
сегодня в 10:30
Казанский:
При всем уважении — кто пойдёт на финал „СКА-Хабаровск“ - „Тосно“? --------------------- Болельщики СКА и Тосно пойдут.Ну или сделайте вечные финалы Зенит-ЦСКА,Зенит-Спартак,ЦСКА-Спартак...И проводите его в Лужниках
Суть-то в том, что этих болельщиков в Москве, скорее всего, не найдется, чтобы проводить такой матч в Лужниках
Lu4nik
сегодня в 10:29
а я вот не вижу игнора никакого.. особенно со стороны Зенита. Что одни питерцы, что другие, вчера "рубились" на поле
kidman4ik ответил zubila
сегодня в 10:29
zubila:
Призовые предусмотрены за кубок России?
прямое попадание в группу ЛЕ тебе мало? нужно ещё и бабло?
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