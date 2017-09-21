Колосков: «Такое игнорирование клубами РФПЛ Кубка России — полное безобразие»

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков разочарован желанием многих клубов РФПЛ прекратить участие в Кубке России на ранних стадиях, чтобы сосредоточиться на чемпионате:

«Почему клубы элитного футбольного дивизиона игнорируют Кубок России? Надо спросить у руководителей футбольных клубов, почему они так относятся к некогда очень престижному турниру. Испокон веков это был ценный титул, не нами придумано, а теперь они ломают эту традицию. Раньше за Кубок бились так же, как за чемпионат, а то и пожестче. Постепенно кому-то пришла в голову бредовая мысль, что сил футболистам якобы не хватит, что надо экономить силы, на два фронта не играть.

Экономить силы — плохо тренироваться. С этой идеей пошла деградация российского футбола. И беда, наверное, в том, что тренерам и игрокам подчас нужно найти причину, чтобы плохо тренироваться, готовиться. За границей ведущие футболисты играют по 70 игр, у нас — 40. Там через два дня на третий играют, у нас сыграли десять туров раз в неделю — и они уже все устали, с травмами по полкоманды. Это как вообще понимать?

Каковы возможные механизмы влияния на ситуацию? Мы в свое время уже это обсуждали. Видимо, если реально хотеть поднять престиж этого трофея, надо в волевом порядке прописывать в регламенте — в матчах Кубка должно участвовать, например, 70% игроков основного состава. Просто в последнее время мы, к сожалению, потеряли нити управления клубным футболом, все отдали на откуп клубам, агентам, лигам... Влияние РФС почти нулевое. Этот шаг хотя бы позволит начать возвращать турниру значение.

Призовой фонд? Его надо откуда-то брать. Неоткуда сейчас. Штрафы можно применять только в том случае, если команда отказалась от участия. У нас же прописан лимит »6+5«, давайте и здесь цифру просчитаем, это возможно. Виталий Леонтьевич Мутко как-то правильно говорил — надо возвращать финал Кубка на центральный стадион в „Лужниках“. При всем уважении — кто пойдёт на финал „СКА-Хабаровск“ - „Тосно“? Такая девальвация турнира — полное безобразие».

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