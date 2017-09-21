Каррера: «Физиотерапевт в травмах игроков не виноват»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
21:30 сегодня Бавария -:- Вольфсбург
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Лилль -:- Монако
  • Главные новости
  • Все новости
20:31
Срна приостановил выступления за «Шахтёр»15
17:58
Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года51
17:10
«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»162
16:27
Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА63
15:41
Каррера: «Промес и Педро Роша могут пропустить какое-то количество матчей»61
20:38
«Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы5
20:34
Срна: «Сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещённых препаратов»13
19:56
УЕФА отрицает, что Срна мог сдать положительную допинг-пробу в играх под его эгидой9
19:52
Каррера: «Прошу болельщиков не повторять того, что было в Мариборе»15
19:46
Матч «Ахмат» - «Рубин» пройдёт на резервном стадионе3
19:40
«Борнмут» потерял Мингса на месяц0
19:35
Каррера: «Мы относимся с уважением ко всем командам»5
19:32
Ещенко: «Удивился, как слова Карреры из раздевалки попали в прессу»14
18:55
ФИФА подозревает «Валенсию» и «Вильярреал» в нарушениях9
18:52
Прибыль «Ювентуса» в прошлом сезоне превысила 40 млн евро9
18:48
«Бетис» потерял Камарасу на месяц0
18:45
«ВКонтакте» покажет матчи Чемпионшипа и чемпионата Голландии14
18:40
УЕФА дисквалифицировал Бериссо на один матч «Севильи»1
18:36
Каррера: «Я не говорил на пресс-конференции, что обвиняю игроков»20
17:51
Бикфалви: «Хоть завтра пригласил бы Тотти в „Урал“»2
17:48
Трахтенберг: «Файер в следующем матче „Спартака“ может привести к серьёзному наказанию»39
17:38
УЕФА оштрафовал «Хайдук» и «Эвертон»1
17:36
Мусалов прооперирован в Германии3
16:19
Аллегри, Конте и Зидан оспорят приз лучшему тренеру31
16:15
Буффон, Кейлор Навас и Нойер поспорят за звание лучшего голкипера года по версии ФИФА35

Каррера: «Физиотерапевт в травмах игроков не виноват»

сегодня, 21:16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не считает, что причиной неудач команды стали травмы.

«Мы сделали таблицу и она показала, что в прошедшем сезоне в общей сложности 10 игроков не играли 168 дней, в этом году 12 игроков пропустили 142 дня. Это таблица сравнения травм на момент десятого тура, мы знаем, у кого есть риск, стараемся предотвратить эти моменты. На тренировке порой можно избежать травм, но в игре этого предусмотреть невозможно. В нашей физической подготовке ничего не поменялось, мы делаем все, что и в прошлом сезоне; может быть, кто-то не обращал внимания на эти травмы, но они также были.

Денис Глушаков, Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш не сыграют с „Анжи“. У Роши ушиб икроножной мышцы, мы посмотрим, как будет проходить лечение, будем стараться вылечить его к „Ливерпулю“. Зе Луиш и Глушаков будут отсутствовать еще неделю. Большое количество травм - ситуация, которую сложно предвидеть.

Если кто-то хочет обсуждать физиотерапевта и к нему есть недоверие, я не могу ничего поделать. Могу сказать, что он не виноват. В прошлом году Де Урбано тут не работал, а травмы были. Я знаю, что делают мои помощники, постороннее мнение не повлияет на нашу работу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
EvgenyS
сегодня в 21:18
Слишком много Спартака и Карреры...
drug01
сегодня в 21:18
Так кто же тогда виноват?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100