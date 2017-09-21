Каррера: «Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что команде в свете не самых лучших результатов будет сложно защитить чемпионский титул.

«Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно, нужно будет радоваться проигрышам других команд. Для нас важно максимально выкладываться в каждой игре. Я думаю, что понял в чем проблема, почему команда пропускает голы в последние 10 минут игры. Я стараюсь решить это, объяснил игрокам, мы работаем над этим.

Когда так много играешь, находить мотивацию для всех нелегко. Конечно, когда ты играешь против „Ливерпуля“ - даже без посторонней мотивации игроки мотивированы сами по себе. Я могу это сказать уверенно, так как играл за „Ювентус“ и мы боролись за титул, и за „Аталанту“, где нам нужно было спасаться. Мотивироваться в таком плотном графике очень сложно, самые опасные матчи именно те, которые на бумаге кажутся легкими».

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