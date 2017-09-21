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Каррера: «Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно»

сегодня, 21:50

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что команде в свете не самых лучших результатов будет сложно защитить чемпионский титул.

«Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно, нужно будет радоваться проигрышам других команд. Для нас важно максимально выкладываться в каждой игре. Я думаю, что понял в чем проблема, почему команда пропускает голы в последние 10 минут игры. Я стараюсь решить это, объяснил игрокам, мы работаем над этим.

Когда так много играешь, находить мотивацию для всех нелегко. Конечно, когда ты играешь против „Ливерпуля“ - даже без посторонней мотивации игроки мотивированы сами по себе. Я могу это сказать уверенно, так как играл за „Ювентус“ и мы боролись за титул, и за „Аталанту“, где нам нужно было спасаться. Мотивироваться в таком плотном графике очень сложно, самые опасные матчи именно те, которые на бумаге кажутся легкими».

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Все комментарии
AntiherQ1488
сегодня в 22:35
что есть зенит до 2007го года? Пердив. Путин захотел клуб, чтоб помахать шарфиком. Он его получил. Но это ж обычный проект. Как анжи, не больше.
AntiherQ1488
сегодня в 22:33
    AntiherQ1488
    сегодня в 22:30
    бомжи скоро посыпятся, они ужн не топ, дриусси, ригони, передаст, 80 лямов - в пустую, впрочем. как обычно.
    ОлегаТэ
    сегодня в 22:18
    Массимо уже принял решение - концентрация на Кубке России как на единстаенном шансе сыграть в следующем сезоне в ЛЕ...😂😂😂
    viktor82
    сегодня в 22:12
    Да не важно где,главное с кем.
    Лестер 13 рус
    сегодня в 22:04
    Первое место с нулем справа
    viktor82
    сегодня в 22:02
    И смех и грех.Просто разводят болел,чтобы побыстрее все окупалось и стадик и тушино-2018.Приходите на арену,мы попытаемся выиграть,будем стараться,вы главное приходите,одни политические игры,да в мое время такого не было,проиграли и все по делу было пусть и Спартак был тогда на коне,но всех уважал,особенно своих болельщиков.А тут полный беспредел.Фаеры,безобразное поведение на трибунах,так как пить то молодежи не умеет, а пытается на плане со болела и со стажем соревнование устраивает,а потом голова чумная и все в Испании,мы без поддержки,можно и проиграть отмазаться есть чем.А кроме поджигалок у нас фантазия не работает.
    VIPded
    сегодня в 22:01
      EvgenyS
      сегодня в 21:56
      Посмотрим в близ лежащем будущем, что же вы там эдакое придумали.
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