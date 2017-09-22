Ригони: «Штрафные санкции в „Зените“ могут достигать нескольких тысяч евро»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони высказался о поражении от петербургского «Динамо» в Кубке России (2:3), а также рассказал о системе штрафов, действующей в команде сине-бело-голубых:

«Думаю, важнейшим моментом стало удаление Мевли. Нам пришлось резко перестраиваться, это оказалось сложно. К тому же мы допускали ошибки в защите, которые не должны себе позволять, даже учитывая, что остались в меньшинстве. Грустно, что выбыли из турнира, но это жизнь. В первом тайме не смогли выполнить установку Манчини, пропустили два мяча, в перерыве тренер был раздосадован, что неудивительно. После перерыва получилось быстро отыграться, но, к сожалению, не хватило сил, чтобы довести матч до победы. Поэтому Манчини, конечно, остался недоволен.

У нас достаточно большая система санкций. Это обычная история, которая развивает ответственность. Суммы разные – в зависимости от тяжести проступка. Меня пока ещё ни за что не наказывали, но штраф может достигать нескольких тысяч евро. За что? Возможно, за удаление, которое повлекло за собой тяжёлые последствия для команды, недостойное поведение и так далее.

Нет, нет! Мевлю за красную карточку штрафовать не будут. Это было нарушение в игровом эпизоде, такое может произойти с каждым. Вот если бы его выгнали с поля за драку, неуважение к тренерскому штабу, оскорбления и прочие неприятные вещи, тогда, возможно».

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