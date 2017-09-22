Ригони: «Штрафные санкции в „Зените“ могут достигать нескольких тысяч евро»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 сегодня Атлетико М -:- Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 сегодня Рейнджерс -:- Селтик
  • Главные новости
  • Все новости
00:52
Ригони: «Не считаю „Спартак“ конкурентом „Зениту“»29
23:35
«Монако» разгромил на выезде «Лилль»5
23:22
«Бавария» упустила преимущество в два мяча над «Вольфсбургом»49
20:31
Срна приостановил выступления за «Шахтёр»32
17:58
Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года57
06:23
Фалькао: «Матч с „Порту“ будет для меня особенным, и я хочу помочь „Монако“ победить»0
06:00
Клопп: «Никогда не скажу, что £ 38 млн это дёшево, но Салах – отличный футболист»1
05:14
Слуцкий: «У сборной Англии хорошие шансы выиграть лучший в истории чемпионат мира»5
04:56
Дидави: «В первом тайме было заметно, что это не лучший день „Баварии“»0
04:30
Йоветич: «Отличная победа сегодня и первый гол за „Монако“!»0
04:14
Анчелотти: «В Париже мы должны показать другую игру»1
03:49
Шмидт: «Ничья с „Баварией“, игра команды – во всём этом заслуга моего предшественника»2
03:31
Бубнов: «ЦСКА через „Динамо“ будет готовиться к встрече с МЮ»7
03:10
Ригони: «Говорил Дибале: "Позови меня в „Ювентус“, хочу играть вместе с тобой»2
02:46
Слуцкий: «В „Халл“ из россиян взял бы Акинфеева. В нашей истории он идёт после Яшина»12
02:14
Самарджич: «Кого знаю из „Спартака“? Если честно, я даже ещё не обращал внимания»4
01:57
Бубнов: «Осечка с „Анжи“ приведёт к огромному числу вопросов к Каррере и команде»11
01:42
Ригони: «У меня две конечных цели – „Реал“ и победа на чемпионате мира»8
01:29
Промес: «Я вернусь ещё более сильным»11
01:16
Газинский: «Будем делать всё, чтобы сместить „Зенит“ с первого места»8
00:45
Мюллер: «Ошибка Ульрайха? Он извинился»4
00:41
Жардим: «Выиграть в Лилле со счётом 4:0 - это здорово»0
00:37
Фавр: «„Ницца“ слишком легко позволила „Анже“ забить»0
00:35
Шевченко: «„Челси“ в лице Мораты нашёл великого игрока»2
00:30
Ватцке: «ПСЖ нужно наказывать лишением очков»1

Ригони: «Штрафные санкции в „Зените“ могут достигать нескольких тысяч евро»

сегодня, 05:32
ДинамоДинамо3 : 2ЗенитЗенитЗакончился в дополнительное время

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони высказался о поражении от петербургского «Динамо» в Кубке России (2:3), а также рассказал о системе штрафов, действующей в команде сине-бело-голубых:

«Думаю, важнейшим моментом стало удаление Мевли. Нам пришлось резко перестраиваться, это оказалось сложно. К тому же мы допускали ошибки в защите, которые не должны себе позволять, даже учитывая, что остались в меньшинстве. Грустно, что выбыли из турнира, но это жизнь. В первом тайме не смогли выполнить установку Манчини, пропустили два мяча, в перерыве тренер был раздосадован, что неудивительно. После перерыва получилось быстро отыграться, но, к сожалению, не хватило сил, чтобы довести матч до победы. Поэтому Манчини, конечно, остался недоволен.

У нас достаточно большая система санкций. Это обычная история, которая развивает ответственность. Суммы разные – в зависимости от тяжести проступка. Меня пока ещё ни за что не наказывали, но штраф может достигать нескольких тысяч евро. За что? Возможно, за удаление, которое повлекло за собой тяжёлые последствия для команды, недостойное поведение и так далее.

Нет, нет! Мевлю за красную карточку штрафовать не будут. Это было нарушение в игровом эпизоде, такое может произойти с каждым. Вот если бы его выгнали с поля за драку, неуважение к тренерскому штабу, оскорбления и прочие неприятные вещи, тогда, возможно».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 06:10
Может, рублей?
ДАША Д
сегодня в 05:55
Т.е. на дневную зарплату штрафуют, можно пережить.
vka1970
сегодня в 05:50
Миллионера беспокоит потеря пары тыщ евро.О как.
Кокорин с Мамаевым и по более теряли.
В ресторанах.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100