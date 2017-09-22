Мюллер: «Ошибка Ульрайха? Он извинился»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ничью с «Вольфсбургом» (2:2).

«Это не „Вольфсбург“ набрал очко, а мы ему его подарили. После перерыва у нас было два или три хороших момента, которые нужно было реализовывать. Но мы не сделали этого. В футболе невозможно все всегда контролировать. Ошибка Ульрайха? Он извинился. Нужно забыть об этом и делать результат».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте