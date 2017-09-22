Игроки и болельщики «Динамо» поддержали травмированных Панченко и Рыкова

Перед матчем «Динамо» - ЦСКА болельщики «бело-голубых» вывесили баннер в поддержку травмированных нападающего Кирилла Панченко и защитника Владимира Рыкова. Футболисты хозяев не остались в стороне и вышли на поле в футболках с надписью «Паня, Рык, выздоравливайте!»

Напомним, что Панченко получил травму крестообразной связки коленного сустава, а Рыков сломал скуловую кость. Оба повреждения игроки получили в матче чемпионата против тульского «Арсенала».

Динамовцы вышли на поле в футболках с надписью «Паня, Рык, выздоравливайте!» pic.twitter.com/rrChqkNF7o — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 23 сентября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте