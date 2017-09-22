Во время матчей «Спартак» - «Ливерпуль» и ЦСКА - МЮ будет работать горячая линия поддержки

Европейская юридическая служба уведомила болельщиков о том, что во время матчей Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» и ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» будет работать горячая линия информационной поддержки.

«Принимая во внимание характер взаимоотношений между этим квартетом клубов, Российская футбольная Премьер-Лига прилагает максимум усилий для обеспечения комфортного и безопасного проведения матчей. В связи с чем РФПЛ обратилась к своему правовому партнеру - Европейской юридической службе - с просьбой включить с 25 по 28 сентября Fans Hotline 8-800-775-76-88 в рамках работы мультиязычного центра поддержки болельщиков», - отмечается в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, что матч «Спартака» и «Ливерпуля» состоится 26 сентября в 21:45 по московскому времени, а ЦСКА примет манкунианцев 27 сентября в 21:45. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» оплатит болельщикам российские визы при поездке на матч со «Спартаком»

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