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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 2’ Атлетико М 0:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 4’ Рейнджерс 0:0 Селтик
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Во время матчей «Спартак» - «Ливерпуль» и ЦСКА - МЮ будет работать горячая линия поддержки

сегодня, 13:56

Европейская юридическая служба уведомила болельщиков о том, что во время матчей Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» и ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» будет работать горячая линия информационной поддержки.

«Принимая во внимание характер взаимоотношений между этим квартетом клубов, Российская футбольная Премьер-Лига прилагает максимум усилий для обеспечения комфортного и безопасного проведения матчей. В связи с чем РФПЛ обратилась к своему правовому партнеру - Европейской юридической службе - с просьбой включить с 25 по 28 сентября Fans Hotline 8-800-775-76-88 в рамках работы мультиязычного центра поддержки болельщиков», - отмечается в заявлении пресс-службы организации.

Напомним, что матч «Спартака» и «Ливерпуля» состоится 26 сентября в 21:45 по московскому времени, а ЦСКА примет манкунианцев 27 сентября в 21:45. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» оплатит болельщикам российские визы при поездке на матч со «Спартаком»

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Все комментарии
Байкал Иркутск ответил Y.N.W.A.
сегодня в 14:02
Y.N.W.A.:
А почему в названии новости не упомянули про "информационной"? Чтобы некоторые особо остроумные пользователи, не прочитав новость кинулись шутить на тему кому и зачем нужна будет эта помощь?)
Болельщикам Спартака ещё и психологическую помощь будут оказывать!
Igo0rek ответил Y.N.W.A.
сегодня в 14:01
Y.N.W.A.:
А почему в названии новости не упомянули про "информационной"? Чтобы некоторые особо остроумные пользователи, не прочитав новость кинулись шутить на тему кому и зачем нужна будет эта помощь?)
Да, я вот уже пошутил)
Igo0rek
сегодня в 14:00
Это типа для проигравших психологическая помощь?
Байкал Иркутск
сегодня в 14:00
Первым позвонит Рейнгольд!
Y.N.W.A.
сегодня в 14:00
А почему в названии новости не упомянули про "информационной"?
Чтобы некоторые особо остроумные пользователи, не прочитав новость кинулись шутить на тему кому и зачем нужна будет эта помощь?)
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