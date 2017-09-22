ФНЛ предоставит «Балтике» юридическую помощь в деле о расизме

Футбольная национальная лига выступила в поддержку футбольного клуба «Балтика», обвинившего калининградскую газету «Новые колеса» в проявлении расизма по отношению к ивуарийскому нападающему Сенину Себаи. Напомним, что после матча 14-го тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Балтика» издание озаглавило свою статью «Бунт негра против судьи».

«После матча 14-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу „Крылья Советов“ - „Балтика“ калининградская газета „Новые колеса“ позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийцу Сенину Себаи. Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к „творчеству“ которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.

В настоящий момент юристы „Балтики“ собирают материалы для обращения в суд.

Футбольная Национальная Лига полностью разделяет возмущение „Балтики“. По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания», - говорится в обращении Лиги.

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