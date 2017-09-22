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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
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16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 5’ Атлетико М 0:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
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ФНЛ предоставит «Балтике» юридическую помощь в деле о расизме

сегодня, 12:40
Крылья СоветовКрылья Советов3 : 0БалтикаБалтикаМатч завершен

Футбольная национальная лига выступила в поддержку футбольного клуба «Балтика», обвинившего калининградскую газету «Новые колеса» в проявлении расизма по отношению к ивуарийскому нападающему Сенину Себаи. Напомним, что после матча 14-го тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Балтика» издание озаглавило свою статью «Бунт негра против судьи».

«После матча 14-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу „Крылья Советов“ - „Балтика“ калининградская газета „Новые колеса“ позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийцу Сенину Себаи. Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к „творчеству“ которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.

В настоящий момент юристы „Балтики“ собирают материалы для обращения в суд.

Футбольная Национальная Лига полностью разделяет возмущение „Балтики“. По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе.  Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания», - говорится в обращении Лиги.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 13:47
Ну все! Раздули из мухи слона) Впредь данная газета будет говорить не негр, а африканец или зулус:)
AntiherQ1488 ответил Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 13:33
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром:
Англичане много чего себе позволяют, в том числе довольно странного. А некоторые малые народы людей едят даже. Это не повод для достойных людей вести себя так же.
Не оскорбляй чувства каннибалов! Едят и едят, что теперь, говорить об этом, обсуждать?)
sir-5 ответил Добряк
сегодня в 13:23
Добряк:
Дешевый пиар. Или обратная сторона свободы слова...
"Дешёвый пиар" в данном случае-статья в "Новых колёсах".
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:23
AntiherQ1488:
"Русский ведет себя грубо на поле" В какой нить Англии, если б наши там играли - вполне себе обычный заголовок. Подобные статьи были и никто из наших смертельно не оскорблялся. Более того, была статья про Билялединова, его там русским назвали, для них все русские, что чечены, что татары, и ничего.
Англичане много чего себе позволяют, в том числе довольно странного. А некоторые малые народы людей едят даже. Это не повод для достойных людей вести себя так же.
sir-5 ответил ermak6848
сегодня в 13:22
ermak6848:
Пора этой газетёнке " новые колёса " рот заткнуть..... Никто не читает вот решила про пиарится
Читают многие,очень многие,но газетёнка и её основатель (Игорь Рудников)-поганые.Заплати-опубликует,известно всем в Калининграде. Как-то мои единомышленники по борьбе с филиалом московского банка(прихлопнутого первым в стране в 2008 г.)собрались искать у него поддержки.Я им сказал.что это дело дохлое,ибо не просматривается его интерес.Пошли.Он ответил : "Меня это не интересует".
sihafazatron ответил ЭJlvIS
сегодня в 13:18
ЭJlvIS:
Ты сначала пойми. о чем пишут. Потом строй из себя "правильного"
а что же не понятного? его эта газетенка называет не по фамилии/имени, а тупо негром!
AntiherQ1488 ответил Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 13:17
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром:
Всякому здравому человеку понятно, что суть тут даже не в том, назвали ли статью "Бунт негра против судьи" или "Бунт афророссиянина против судьи". Не в политкорректности, а в самом акценте на национальность. "Русский ведет себя грубо на поле", "Татарин позволил себе выходку в "Амкаре"" - вы не чувствуете, как эти слова в первую очередь апеллируют к национализму (а это очень низкоуровневое чувство, на генном уровне, и оно всегда сильно), а не к футболу? Уже сам акцент на происхождение - оскорбление, потому что на поле находятся футболисты, а не русские, дагестанцы, марокканцы или зулусы. Так что будьте умнее, ребята. Самое смешное, что в топе - националистский коммент от представителя "Спартака")) Им бы точно помолчать))
"Русский ведет себя грубо на поле"

В какой нить Англии, если б наши там играли - вполне себе обычный заголовок. Подобные статьи были и никто из наших смертельно не оскорблялся.
Более того, была статья про Билялединова, его там русским назвали, для них все русские, что чечены, что татары, и ничего.
sir-5
сегодня в 13:17
"Новые колёса"-желтейшая калининградская газета,основанная вечным депутатом-"оппозиционером".У неё стиль такой,как и репутация. Нехай клевещуть,а ты играй лучше,загорелый пруссак!!! Хотя в преддверие ЧМ-18 это выглядит как подстава.
ЭJlvIS ответил sihafazatron
сегодня в 13:16
sihafazatron:
причем здесь ранимые? негры такие же люди, как и белые, вот и не хотят, чтобы их как-то выделяли, типа этот негр, а тот белый.
Ты сначала пойми. о чем пишут. Потом строй из себя "правильного"
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 13:11
Всякому здравому человеку понятно, что суть тут даже не в том, назвали ли статью "Бунт негра против судьи" или "Бунт афророссиянина против судьи". Не в политкорректности, а в самом акценте на национальность.

"Русский ведет себя грубо на поле", "Татарин позволил себе выходку в "Амкаре"" - вы не чувствуете, как эти слова в первую очередь апеллируют к национализму (а это очень низкоуровневое чувство, на генном уровне, и оно всегда сильно), а не к футболу?

Уже сам акцент на происхождение - оскорбление, потому что на поле находятся футболисты, а не русские, дагестанцы, марокканцы или зулусы.

Так что будьте умнее, ребята. Самое смешное, что в топе - националистский коммент от представителя "Спартака")) Им бы точно помолчать))
AntiherQ1488 ответил sihafazatron
сегодня в 13:11
sihafazatron:
дело в том,что это газета явно не права! надеюсь балтика выиграет суд
Ну раз не права, то не права.
sihafazatron ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:08
AntiherQ1488:
А вот это и есть двойные стандарты. Негра на Манхэттене не пустят в макдак, скандал, расизм, жуть, кошмар. Белый в гетто, даже до макдональдса не дойдет. И все об этом знают, мол сам виноват.
дело в том,что это газета явно не права! надеюсь балтика выиграет суд
AntiherQ1488 ответил sihafazatron
сегодня в 13:06
sihafazatron:
это твое дело уже
А вот это и есть двойные стандарты.
Негра на Манхэттене не пустят в макдак, скандал, расизм, жуть, кошмар.
Белый в гетто, даже до макдональдса не дойдет. И все об этом знают, мол сам виноват.
Гоша Великолепный
сегодня в 13:06
AntiherQ1488
сегодня в 13:04
sihafazatron ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:04
AntiherQ1488:
Значит ли это, что мне следует обижаться на белого или снежка?)
это твое дело уже
arzamas
сегодня в 13:03
Когда Павлюченко получил дискву за разговоры с судьей никому в голову не пришло написать заголовок "Бунт украинца (русского, еврея, воронежца, москвича и т.п.) против судьи". А эта газетенка съоригинальничала прямо скажем неудачно. Позиция ФНЛ правильная - за хамство надо наказывать.
eugen-han
сегодня в 13:03
Что за бред?, - не понятно,а какие претензии,если сей негр действительно вел себя отвратительно по отношению к судье,что весьм похоже на бунт пусть не на корабле,но на поле точно.......хотят привлечь внимание кого? - иностранных агентов,призывающих к толерастии по принципу двойных стандартов ту общественность,которая должна подписать фНЛ,а потом и весь наш футбол на тот скандал,,который необходим недоброжелателям в преддверии ЧМ-2018.....похоже,что балтику провоцируют на необдуманные действия.
AntiherQ1488 ответил sihafazatron
сегодня в 13:01
sihafazatron:
вот именно, что ты ничего обидного не видишь, а для них это обидно и давно уже пора это понять, а не удивляться почему им это не нравится
Значит ли это, что мне следует обижаться на белого или снежка?)
AntiherQ1488 ответил goodbyegoodboy
сегодня в 13:01
goodbyegoodboy:
А если бы английская или польская газета назвала тренера сборной России чуркой? Что тут такого?
Достойный аргумент, но это события разного масштаба. Про чурок - кроме пост совка никто и не слышал, а про негров знает весь мир и это привычно - разговорное.
ermak6848
сегодня в 12:59
Пора этой газетёнке " новые колёса " рот заткнуть.....
Никто не читает вот решила про пиарится
sihafazatron ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:59
AntiherQ1488:
Жирными, в отличии от негров - не рожаются. Жирный - это запустил себя. А неграми - рождаются. Ничего в этом обидного не вижу.
вот именно, что ты ничего обидного не видишь, а для них это обидно и давно уже пора это понять, а не удивляться почему им это не нравится
sihafazatron ответил ЭJlvIS
сегодня в 12:57
ЭJlvIS:
т.е. себя принимать не хотят???? О как. Ранимые какие. И называю. Что мне за это будет????
причем здесь ранимые? негры такие же люди, как и белые, вот и не хотят, чтобы их как-то выделяли, типа этот негр, а тот белый.
AntiherQ1488 ответил sihafazatron
сегодня в 12:57
sihafazatron:
это для них обидно. к примеру, если будет идти жирный человек и ты его будешь так называть наверно он тоже обидится.
Жирными, в отличии от негров - не рожаются. Жирный - это запустил себя. А неграми - рождаются.
Ничего в этом обидного не вижу.
goodbyegoodboy ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:57
AntiherQ1488:
Негра назвали негром и за это обиделись? Ну начинается толерастия.
А если бы английская или польская газета назвала тренера сборной России чуркой? Что тут такого?
ЭJlvIS ответил sihafazatron
сегодня в 12:56
sihafazatron:
так попробуй говорить всем правду, жирных при всех на улице называй жирными, косоглазых также итд итп, посмотрим много ли людей на тебя обидятся
т.е. себя принимать не хотят???? О как.
Ранимые какие. И называю. Что мне за это будет????
sihafazatron ответил ЭJlvIS
сегодня в 12:55
ЭJlvIS:
на правду не обижаются. Или.....?
так попробуй говорить всем правду, жирных при всех на улице называй жирными, косоглазых также итд итп, посмотрим много ли людей на тебя обидятся
ЭJlvIS ответил sihafazatron
сегодня в 12:52
sihafazatron:
это для них обидно. к примеру, если будет идти жирный человек и ты его будешь так называть наверно он тоже обидится.
на правду не обижаются. Или.....?
sihafazatron ответил AntiherQ1488
сегодня в 12:50
AntiherQ1488:
Негра назвали негром и за это обиделись? Ну начинается толерастия.
это для них обидно. к примеру, если будет идти жирный человек и ты его будешь так называть наверно он тоже обидится.
Смитерс
сегодня в 12:49
В Китае живут китайцы, в Германии немцы, а в Африке негры. нас так в школе учили. Брат2.
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