«Динамо» и ЦСКА объявили составы

«Динамо» и ЦСКА определились с составами на матч 11-го тура РФПЛ.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Соу, Тиам, Темников, Соснин, Вандерсон, Бечирай.
Запасные: Лещук, Морозов, Зотов, Цаллагов, Калугин, Сапета, Луценко, Катрич, Ташаев, Обольский.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Васин, Миланов, Набабкин, Чалов, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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