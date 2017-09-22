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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 61’ Жирона 0:2 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
21:45 57’ Ювентус 3:0 Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 Матч завершен Лион 3:3 Дижон
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14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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Промес, скорее всего, пропустит игру с «Ливерпулем»

сегодня, 22:14
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль26.09.2017 в 21:45 Не начался

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, по предварительной информации, не успеет восстановиться к предстоящему матчу в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 26 сентября.

Также, по предварительной информации, под вопросом участие в игре с «Ливерпулем» и форварда Педро Роша. Оба игрока получили повреждения в кубковой игре с «Кубанью» (2:0) и пропускали поединок с «Анжи» (2:2), который состоялся накануне в рамках 11-го тура чемпионата России.

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Все комментарии
Svtur
сегодня в 23:03
хреново.
Jum13
сегодня в 23:02
Удачно Спартак на Кубань съездил. Зато в КР прошел дальше - на остальное плевать
viktor82 ответил Russiаnhammer
сегодня в 22:49
Не патриот,видно,а его и нет в нашей стране последние 15-20 лет.Что дальше то?Купит Федун 8-10 отличных игроков за 2-4 миллиарда евро с учётом переплаты,что дальше то?Можно купить из ФПЛ 20 костоломов и дешевле и выгоднее,вывел их против Зенита и ЦСКА и пусть рубят всех ,а там красная карточка 5 матчей и снова в бой,а хороших игроков,которые украшают наш футбол мы не увидим больше,так после восстановления они сами сбегут.
liverpoоl2014 ответил Ната Спартачиха
сегодня в 22:37
Ната Спартачиха:
Неправда, это Ливеряне будут вынимать в Москве, Каррера настроит игроков, Педра поправится, и мы разнесем Ливер! А вы будете нам завидовать!
    Salihamidjic ответил Ната Спартачиха
    сегодня в 22:31
    Ужо помэрли от зависти
    Salihamidjic
    сегодня в 22:30
      ABir
      сегодня в 22:29
      Это обстоятельство не буде определяющим в данном поединке
      Ната Спартачиха ответил Russiаnhammer
      сегодня в 22:28
      Russiаnhammer:
      Хоть с Промежем,хоть без ,Спартак заглотит от Ливерпуля штук 5-6
      Неправда, это Ливеряне будут вынимать в Москве, Каррера настроит игроков, Педра поправится, и мы разнесем Ливер!
      А вы будете нам завидовать!
      Блоссия
      сегодня в 22:27
      Не теряем надежды.
      Evilhuman
      сегодня в 22:24
      ну всё, это самая глобальная отмазка для кб, за то против самой Кубани основой сыграли....
      football is a great game
      сегодня в 22:24
      это совсем д...мово(
      и все же удачи Спартаку.
      Caniggia
      сегодня в 22:24
      Ни Промеса, ни Мешкова... Короче, шансов ноль!
      ABir
      сегодня в 22:20
      Если победа над Кубанью далась потерей двух ведущих форвардов, то после игры с Ливерпулем в следующем поединке за Спартак вообще играть некому будет
      Russiаnhammer
      сегодня в 22:15
      Хоть с Промежем,хоть без ,Спартак заглотит от Ливерпуля штук 5-6
      sihafazatron
      сегодня в 22:15
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