Промес, скорее всего, пропустит игру с «Ливерпулем»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, по предварительной информации, не успеет восстановиться к предстоящему матчу в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 26 сентября.

Также, по предварительной информации, под вопросом участие в игре с «Ливерпулем» и форварда Педро Роша. Оба игрока получили повреждения в кубковой игре с «Кубанью» (2:0) и пропускали поединок с «Анжи» (2:2), который состоялся накануне в рамках 11-го тура чемпионата России.

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