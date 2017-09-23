Команда Таджикистана - победитель чемпионата мира по футболу среди посольств

В Москве завершился неофициальный чемпионат мира по футболу среди команд-представителей посольств.
Победителем турнира стала команда Таджикистана, переигравшая в серии пенальти команду Колумбии (основное время матча завершилось вничью - 2:2)
Напомним, участниками мундиаля были представители посольств Колумбии, Боливии, Китая, Ирака, Казахстана, Кувейта, Молдавии, Монголии, Испании, Таджикистана, сборная МИД РФ и команда телекомпании «Мир».
Добавим, что сборная Министерства иностранных дел РФ заняла пятое место в турнире.
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Вчера 11:16
говорят что группа А будет группой смерти:
КНДР
США
Сирия
Иран
________________________________________
Походу из группы смерти вообще никто не вышел)))
Вчера 11:16
говорят что группа А будет группой смерти:
КНДР
США
Сирия
Иран
________________________________________
Походу из группы смерти вообще никто не вышел)))