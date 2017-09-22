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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 69’ Жирона 0:3 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
21:45 65’ Ювентус 3:0 Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 Матч завершен Лион 3:3 Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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Каррера посетил флеш-интервью после разговора с игроками

сегодня, 21:47
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Рулевой «Спартака» Массимо Каррера явился на традиционное послематчевое флеш-интервью уже после того, как поговорил со своими футболистами в раздевалке. Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Да, я уже поговорил с игроками. Я сказал, что нельзя позволять забивать себе таким образом. И все. Мы пропустили два гола, потому что не хватало спортивной злости, концентрации. Может быть, эта команда не привыкла играть на третий день. Но жизнь продолжается, и мы готовимся к следующей игре».

Отметим, что флеш-интервью Карреры не было показано в прямом эфире сразу после матча.

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Все комментарии
spartak kursk
сегодня в 22:36
Это российский футбол,Массимо. Необоснованно высокие зарплаты делают своё дело.
Россияне обЪяснили легионерам,что можно вовсе и не играть.Результат всё равно будет один-миллион в кармане обеспечен.А россияне давно уже разучились играть...

Жаль,что Вам так и не удалось понять эту одну из черт нашего менталитета.....
Там,где Вы со всей душой на самом деле нужен был быть кнут.

Чемпионство вскружило голову,потому сейчас и тянет....
Eezila ответил ABir
сегодня в 22:29
ABir:
Очень жаль Массимо! Он так и не смог понять своими итальянскими мозгами все раздолбайство спартаковского футбола! Победа по барабану! Главное валидол! За это раздолбайство Спартака схожее с русской душой его и любят, и ненавидят
В 90-х не было такого, и Спартак был больше любим, чем иначе, всеми отечественными любителями футбола
Дед Мазая ответил Shamil79
сегодня в 22:24
Shamil79:
я уже советовал убрать Фибеля из зашиты куда угодно...хоть ы нападение(он в принципе в игре не лишний)....Яковлева надо оттянуть в зашиту
Фибеля я бы в раздевалке поколотил...)))
Ну какой защитник из Яковлева? Лучше уж фибел тогда...)
Caniggia
сегодня в 22:20
И чем этим недофутболистам не угодил Каррера. Он вроде хороший мужик, защищает их до последнего. Но сколько же можно ему терпеть эти позорные подставы от собственных игроков? Жаль его.
Shamil79 ответил Дед Мазая
сегодня в 22:18
Дед Мазая:
Судья матч подпортил. Сначала левый пенальти. Потом, во втором тайме, стал немного пропускать нарушения Анжи, правда не слишком серьезные. Видимо в перерыве видео посмотрел. А Фибел. Лучше бы на лавке сидел и дальше...(
я уже советовал убрать Фибеля из зашиты куда угодно...хоть ы нападение(он в принципе в игре не лишний)....Яковлева надо оттянуть в зашиту
viktor82 ответил Russiаnhammer
сегодня в 22:17
Карьера тот, он не понял что футболисты уже не те.Вывел на другой уровень команду,надо сразу говорить с командой,готовить заранее,что с кем то придется расстаться так как он уже не соответствует тому уровню футбола,который надо показывать теперь,а не жить что уже произошло.
youtomee
сегодня в 22:15
да жизнь то продолжается, каждый раз Спартак готовится к следующей игре, но она оказывается такой же как и предыдущая...Кого если не Анжи обыгрывать дома
Санчо Панса
сегодня в 22:14
Все таки нашел в себе силы) Выпей водички, Массимо! Твое нахождение в Спартаке это уже дело времени.
Дед Мазая ответил Shamil79
сегодня в 22:13
Shamil79:
...и это с учётом того что за Спартак играли рефери и Тома Фибель!!!!
Судья матч подпортил. Сначала левый пенальти. Потом, во втором тайме, стал немного пропускать нарушения Анжи, правда не слишком серьезные. Видимо в перерыве видео посмотрел. А Фибел. Лучше бы на лавке сидел и дальше...(
d_fincher
сегодня в 22:11
Все дело не непрофессионализме наших игроков. Не привыкли играть на уровне, вот и проваливаются. Это в лучшем случа, в худшем - слив.
Shamil79 ответил Дед Мазая
сегодня в 22:11
Дед Мазая:
Спартак так играть не должен даже через день. Если Каррера этого не понимает, то ему пора на выход. Сказал бы игроки сливают, но ведь боролись и неслись вперед. Такое впечатление, что игроки не знают во что им играть. А это уже "заслуга" тренера...(
    Дед Мазая
    сегодня в 22:08
    Спартак так играть не должен даже через день. Если Каррера этого не понимает, то ему пора на выход. Сказал бы игроки сливают, но ведь боролись и неслись вперед. Такое впечатление, что игроки не знают во что им играть. А это уже "заслуга" тренера...(
    ABir
    сегодня в 22:06
    Очень жаль Массимо! Он так и не смог понять своими итальянскими мозгами все раздолбайство спартаковского футбола! Победа по барабану! Главное валидол! За это раздолбайство Спартака схожее с русской душой его и любят, и ненавидят
    Shamil79
    сегодня в 22:05
    надо проверить переыодчика...а правильно ли он переводит в этом сезоне?.. или там обстановка что нельзя так с переводчиками обращаться...
    viktor82
    сегодня в 22:04
    Злости нет значит данное поколение уже добилось того чего хотела,надо не заключать контракты,а продавать,это бизнес,игрока как бы не увольняют,а оптимизируют ситуацию в компании,всегда будут недовольные,но будет результат,а так у нас скоро 37 летние играть,а молодые на лавки сидеть за зарплату которую ни когда не получит болельщик.Жаль российский футбол,жаль российского болельщика.
    ошалевший
    сегодня в 22:03
    почему косячники играют постоянно в старте? если карреру сливают,то сади на лавку таких револлюционеров,но он как упрямый,потерял он контроль полностью,менять надо и искать палача для этих пешеходов
    drug01
    сегодня в 22:02
    Остается одна мечта-кубок????
    sihafazatron ответил PROMES
    сегодня в 22:02
    PROMES:
    Ваша основа на кубок не играла,и что выиграли у Динамо!
    глупо сравнивать дерби с динамо и домашнюю игру против анжи
    dargo
    сегодня в 22:00
    Жалко Массимо, он не заслужил такого - игроки должны землю грызть за своего тренера, а ощущение такое, что они сплавляют его
    Гнойный
    сегодня в 22:00
      PROMES ответил cska1948
      сегодня в 21:59
      cska1948:
      Если гл. тренер не знает, может или не может команда играть на третий день, то наверное лучше на флеш-интервью приглашать сторожа из Тарасовки, может он знает.
      Ваша основа на кубок не играла,и что выиграли у Динамо!
      papic337
      сегодня в 21:57
      Слова правильные, но от этого не легче.
      andre_can
      сегодня в 21:55
        178
        сегодня в 21:54
        Я думал физрук уже на вокзале с чемоданом.
        ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
        kolsergo
        сегодня в 21:53
          Vector
          сегодня в 21:53
          А что было в следующей игре, мы узнаем совсем скоро))
          cska1948 ответил Russiаnhammer
          сегодня в 21:52
          Russiаnhammer:
          Каррера уже не тот. Нужно больше страсти. Нужен Карпин.
          Нужен Карпин? Значит будет!
          mphuZ
          сегодня в 21:52
          > Но жизнь продолжается, и мы готовимся к следующей игре

          После Ливерпуля она может резко оборваться..
          cska1948
          сегодня в 21:51
          Если гл. тренер не знает, может или не может команда играть на третий день, то наверное лучше на флеш-интервью приглашать сторожа из Тарасовки, может он знает.
          Evilhuman
          сегодня в 21:50
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