Каррера посетил флеш-интервью после разговора с игроками

Рулевой «Спартака» Массимо Каррера явился на традиционное послематчевое флеш-интервью уже после того, как поговорил со своими футболистами в раздевалке. Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Анжи» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Да, я уже поговорил с игроками. Я сказал, что нельзя позволять забивать себе таким образом. И все. Мы пропустили два гола, потому что не хватало спортивной злости, концентрации. Может быть, эта команда не привыкла играть на третий день. Но жизнь продолжается, и мы готовимся к следующей игре».

Отметим, что флеш-интервью Карреры не было показано в прямом эфире сразу после матча.

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