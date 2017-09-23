«Зенит» определился с комплектом формы на матч с «Краснодаром»

Стало известно, в каком комплекте формы «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в рамках центрального матча 11-го тура РФПЛ.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что гости проведут поединок в белом комплекте формы. Голкипер «Зенита» выступит в желтом свитере.

Напомним, что вместе с «Зенитом» в Краснодар не полетели вратарь Юрий Лодыгин, защитник Юрий Жирков и полузащитник Олег Шатов.

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