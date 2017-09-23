Шалимов: «„Краснодару“ нужно что-то делать с пропущенными голами после стандартов»

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:2) в матче 11-го тура РФПЛ.

«С чем связано то, что мы провели два разных тайма? В том числе с тем, что „Зенит“ после первого тайма вёл 2:0. Плюс мы не останавливались, шли вперёд и сделали замены, которые усилили игру. Во втором тайме нормально справились.

Что касается пропущенных голов со стандартов, то над этим надо думать. Чуть ли не семь из десяти голов пропустили со стандартов. Надо продолжать работать, это надо поправлять. Если эту вещь поправим, у нас всё будет намного надёжнее. Может, при таких штрафных надо начать играть по игроку, а не по зоне. Хотя при угловых мы играем по игроку, но всё равно бывают такие же проблемы. Будем думать, но с этим надо что-то делать», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

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