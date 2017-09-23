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Шалимов: «„Краснодару“ нужно что-то делать с пропущенными голами после стандартов»

сегодня, 21:27
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:2) в матче 11-го тура РФПЛ.

«С чем связано то, что мы провели два разных тайма? В том числе с тем, что „Зенит“ после первого тайма вёл 2:0. Плюс мы не останавливались, шли вперёд и сделали замены, которые усилили игру. Во втором тайме нормально справились.

Что касается пропущенных голов со стандартов, то над этим надо думать. Чуть ли не семь из десяти голов пропустили со стандартов. Надо продолжать работать, это надо поправлять. Если эту вещь поправим, у нас всё будет намного надёжнее. Может, при таких штрафных надо начать играть по игроку, а не по зоне. Хотя при угловых мы играем по игроку, но всё равно бывают такие же проблемы. Будем думать, но с этим надо что-то делать», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

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Все комментарии
sir-5 ответил Palex
сегодня в 21:57
Palex:
Что касается пропущенных голов со стандартов, то над этим надо думать ---------------------------------------------- Вообще то,со стандарта,был один гол забит.
Он второй не считает.Первый ведь и стал победным! Это такое признание,что после первого гола было всё решено.
Leha-ha50
сегодня в 21:56
Шалимов: «„Краснодару“ нужно что-то делать с пропущенными голами после стандартов»
...........................................................................................................................
Думаю, что новый тренер быстро справится с этой задачкой. Состав то у быков - позавидовать можно.
sir-5 ответил SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 21:55
SPARTAK_SPARTAK:
Зенит красиво играл и попеда заслуженная, нам их сложно догнать, но мы руки не опускаем!
А вас уже никто и в расчёт не принимает.Догоняющие-другие.
sir-5
сегодня в 21:54
Тренера сменить???
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 21:51
Чистая тренерская победа Манчини, деклассировал мужичка,который умеет только письма против Садырина подписывать.
mensk
сегодня в 21:48
Дело то не в стандартах, Краснодар был реально слабее Зенита.
Брулин
сегодня в 21:46
Краснодар сегодня и без мячей со стандартов в свои ворота проиграл бы.
А могло закончится все разгромом - фол на Дзюбе был чистый в конце первого тайма.
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 21:42
Зенит красиво играл и попеда заслуженная, нам их сложно догнать, но мы руки не опускаем!
008Maximus
сегодня в 21:38
Скажи парням в раздевалке два русских слова. КАЖДЫЙ С КАЖДЫМ. И ВСЕ.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 21:37
Ты тренер ты и думай!
Dominators ответил ЭJlvIS
сегодня в 21:37
ЭJlvIS:
не ну зато в ворота Анжи пятере радовался. Трындец Шалим.
    Palex
    сегодня в 21:37
    Что касается пропущенных голов со стандартов, то над этим надо думать
    ----------------------------------------------
    Вообще то,со стандарта,был один гол забит.
    ЭJlvIS
    сегодня в 21:34
    не ну зато в ворота Анжи пятере радовался.
    Трындец Шалим.
    FROLL 001
    сегодня в 21:32
    Придут победы! Хороший клуб Краснодар. Удачи Вам!
    EvgenyS
    сегодня в 21:30
    Да и с голами в ворота соперников.
    Ни одной острой атаки в сторону ворот Зенита, почти.
    yeychanin23
    сегодня в 21:30
    „Краснодару“ нужно что-то делать с тренером...
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