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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Причина конфликта между Неймаром и Кавани - премиальные

сегодня, 08:28

Французские СМИ сообщают, что истиной причиной конфликта между нападающими ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани являются деньги, а не эго игроков.

Конфликт между лидерами парижан произошел из-за того, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0). Напомним, в том же поединке защитник парижан Дани Алвес не дал Кавани исполнить штрафной удар, отдав мяч Неймару.

Позже журналисты написали о том, что между игроками после матча чуть было не завязалась драка, что отрицает сам Кавани.

Сообщается, что уругвайцу причитается 1 млн евро премиальных, если он станет лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне. Такой пункт прописан в контракте футболиста. Не исключено, что в трудовом соглашении Неймара тоже есть такой пункт.

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