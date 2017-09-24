Источник: «ПСЖ не предлагал Кавани 1 млн евро за отказ от исполнения стандартов»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
22:00 сегодня Арсенал -:- Вест Бромвич
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Амкар -:- СКА-Хабаровск
19:30 сегодня Ахмат -:- Рубин
  • Главные новости
  • Все новости
13:37
«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы12
13:28
Фурсенко: «„Краснодар“ сыграл не так, как ожидали его фанаты, а так, как позволил „Зенит“»35
12:32
Кокорин вновь вызван в сборную России64
12:25
ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» рассудят шведы27
12:08
СМИ: «Зимой „Барселона“ вновь постарается приобрести Коутиньо»14
14:30
СМИ: «Летом ПСЖ выставил на трансфер 8 игроков, дабы избежать исключения из ЛЧ»5
14:14
Моуриньо не будет наказан за своё удаление в матче с «Саутгемптоном»1
14:05
«Спартак» - болельщикам: «Убедительно просим вас не использовать пиротехнические изделия»15
13:56
Симонян: «Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России»3
13:49
Матье: «Буду праздновать гол в ворота „Барсы“ только назло Бартомеу и Фернандесу»4
13:13
«Мальорка» позволит болельщикам общаться с тренером и игроками команды после игр за деньги9
12:59
Запрет на неспортивную символику во время матчей будет ослаблен ФИФА7
12:51
Конте: «Меня тянет в Италию, тут сомнений нет. Однажды вернусь туда»5
12:42
Фурсенко: «Я встречусь с фанатами „Зенита“, обсудим с ними произошедшее в Краснодаре»63
12:20
Бартра: «Знаем, на что способен „Реал“, но „Боруссия“ верит в свои силы»11
11:37
«Реал» огласил заявку на матч против дортмундской «Боруссии»14
11:29
Эскриба отправлен в отставку с поста главного тренера «Вильярреала»2
11:21
СМИ: «„Эвертон“ летом предлагал „Челси“ за Диего Косту 75 млн евро»5
11:08
Кобелев: «ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Можно первый матч выиграть, а все остальные проиграть»84
10:48
Гендиректор «Милана»: «„Сампдория“ слабее нас, мы не должны проигрывать в таких матчах»11
10:35
Кобелев: «„Динамо“ будет бороться в чемпионате за 10-12 места»20
10:21
Задержаны два фаната «Зенита», которые пытались незаконно попасть на матч с «Краснодаром»35
10:12
Ширер: «Верю, что Кейн может стать лучшим голеадором в истории Премьер-Лиги и сделает это»10
09:32
Тренер «Валенсии» Марселино травмировался, празднуя гол своей команды9
09:22
Тилеманс: «Мог перейти в „Арсенал“, но знал, что не смогу рассчитывать на место в старте»5

Источник: «ПСЖ не предлагал Кавани 1 млн евро за отказ от исполнения стандартов»

сегодня, 13:24

Авторитетное британское издание утверждает, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не предлагал нападающему команды Эдинсону Кавани 1 млн евро за отказ от исполнения пенальти в пользу одноклубника Неймара, как об этом ранее заявили в Испании

Напомним, что между игроками случился конфликт после того, как они не сумели поделить между собой исполнение стандартных положений в одном из матчей чемпионата Франции. По слухам, причиной размолвки стал пункт о премиальных, прописанный в контракте уругвайца, согласно которому он должен заработать 1 млн евро, если станет лучшим бомбардиром в Лиге 1.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Лестер 13 рус
сегодня в 13:50
Псж уже от жиру бесятся там бабло дают за стандарты.хотя издание британское,пустословы
Ищущий и Понимающий
сегодня в 13:50
ПСЖ не предлагал 1-млн $ Алвесу за отбор мяча в пользу Неймара при стандартах!
Don trambon
сегодня в 13:48
Барселона всё никак не успокоится и из Испании шлёт такие утки глупые(
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:44
ИСТОЧНИК: ГИНЕР НЕ ПРЕДЛАГАЛ АКИНФЕЕВУ 1 МЛН ЗА СУХАРЯ В ЛЧ
Цесаревна Натали
сегодня в 13:37
Предлагал предлагал петушок напел это утром мне под окном
cska plus
сегодня в 13:26
а тут одни бабские сплетни.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100