Источник: «ПСЖ не предлагал Кавани 1 млн евро за отказ от исполнения стандартов»

Авторитетное британское издание утверждает, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не предлагал нападающему команды Эдинсону Кавани 1 млн евро за отказ от исполнения пенальти в пользу одноклубника Неймара, как об этом ранее заявили в Испании.

Напомним, что между игроками случился конфликт после того, как они не сумели поделить между собой исполнение стандартных положений в одном из матчей чемпионата Франции. По слухам, причиной размолвки стал пункт о премиальных, прописанный в контракте уругвайца, согласно которому он должен заработать 1 млн евро, если станет лучшим бомбардиром в Лиге 1.

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