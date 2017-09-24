Симонян: «Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян не имеет ничего против вызова нападающего «Зенита» Александра Кокорина под знамена национальной команды. Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против команды Румынии.

«Я считаю, что Кокорин своей игрой заслужил быть в составе сборной России.

У нас полное доверие к Станиславу Саламовичу, это его прерогатива выбирать состав. А мы с него должны спросить за результат».

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