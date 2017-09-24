Каррера: «Скорее всего, с „Ливерпулем“ сыграет Педро Роша, участие Промеса - под вопросом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пока не знает, примет ли полузащитник команды Квинси Промес участие в матче с «Ливерпулем», а вот нападающий Педро Роша, похоже, полностью восстановился от повреждения и готов сыграть:

«Думаю, что, скорее всего, в матче против „Ливерпуля“ сыграет Педро Роша. Что касается Квинси Промеса, мы пока не знаем, это будет известно после разговора с докторами. Конечно, нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, и Джано, и Дениса Глушакова. У нас есть люди, которые могут выйти на поле, так что будем исходить из тех игроков, которые готовы к игре.

Сейчас мы находимся в особенной ситуации, мы должны забыть все, что было в прошлом году. В этой ситуации может быть много компонентов, в том числе психология. Нам надо работать, чтобы изменить ситуацию. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны больше работать, чтобы играть лучше».

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