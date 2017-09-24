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Каррера: «Скорее всего, с „Ливерпулем“ сыграет Педро Роша, участие Промеса - под вопросом»

сегодня, 15:18
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пока не знает, примет ли полузащитник команды Квинси Промес участие в матче с «Ливерпулем», а вот нападающий Педро Роша, похоже, полностью восстановился от повреждения и готов сыграть:

«Думаю, что, скорее всего, в матче против „Ливерпуля“ сыграет Педро Роша. Что касается Квинси Промеса, мы пока не знаем, это будет известно после разговора с докторами. Конечно, нам не хватает не только Промеса, но и Зе Луиша, и Джано, и Дениса Глушакова. У нас есть люди, которые могут выйти на поле, так что будем исходить из тех игроков, которые готовы к игре.

Сейчас мы находимся в особенной ситуации, мы должны забыть все, что было в прошлом году. В этой ситуации может быть много компонентов, в том числе психология. Нам надо работать, чтобы изменить ситуацию. Мы знаем наши плюсы и минусы и должны больше работать, чтобы играть лучше».

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Все комментарии
Alhunah
сегодня в 15:58
Вперед Спартак! будет нелегко, быть может даже больно, но будем поддерживать любимую команду при любых условиях
ermak6848
сегодня в 15:48
Предварительно состав известен.
Осталось победить...
VIPded
сегодня в 15:44
Удачи Спартаку в ЛЧ!!!
Overbeer
сегодня в 15:39
Удачи Спартаку в любом составе!
cska.78
сегодня в 15:35
    LOpp
    сегодня в 15:34
    что же так не везет то. после каждого матча кто-нибудь в лазарет попадает.
    Footbolista ответил пелеvin
    сегодня в 15:29
    пелеvin:
    ...даже страшно представить что ливер с ними сделает )
    cska plus
    сегодня в 15:28
    Ждём жестокого позора, дай то Бог, чтобы я ошибся.
    Kashaev Kamil
    сегодня в 15:26
    Все равно сольют, ну к чему это все))
    yudin_duda
    сегодня в 15:26
      Klasse
      сегодня в 15:25
      Молимся за Квинси
      Zimka
      сегодня в 15:22
      Что то не очень помогла "воспитательная игра" в кубке, от Анжи ели отскочили + потеряли лидера перед важнейшем матчем в ЛЧ, не хватает Каррер опыта пока.
      пелеvin
      сегодня в 15:21
      ...даже страшно представить что ливер с ними сделает )
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