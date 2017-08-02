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Каррера: «Матч против „Ливерпуля“ является одним из самых важных в моей карьере»

сегодня, 15:05
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил важность этой игры:

«Матч против „Ливерпуля“ является одним из самых важных в моей карьере, также как и игра против „Марибора“. Мы знаем, что будем играть против сильного соперника с качественными игроками, наша задача - сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти на поле и сыграть идеальный матч. Мы подготовились к этой игре и постараемся усложнить жизнь нашему сопернику.

Разговаривал с Антонио Конте (главным тренером „Челси“), обсудили с ним не только футбол, но и семейные дела. Думаю, что в „Ливерпуле“ трудно выделить самого опасного игрока, все футболисты могут доставить проблемы обороне, поэтому нам важно сыграть максимально слаженно».

Сегодня «Спартак» обратился к болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники во время предстоящего матча.

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Все комментарии
Vezha
сегодня в 15:52
А сколько там той карьеры блин
КЭТиК
сегодня в 15:49
С Анжи был второстепенный матч.
Так Себе Аналитик ответил просто сашка
сегодня в 15:43
просто сашка:
джан годный игрок
Игрок настроения, может отлично отыграть, может потянуть команду вниз. Я не назову такого годным)
просто сашка ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 15:30
Так Себе Аналитик:
Насчет качественных игроков это не точно, Клаван, Морено и Джан и "Спартак" бы не усилили. Но остальные, думаю, мячей 6-7 накидают чемпионам.
джан годный игрок
cska plus
сегодня в 15:30
Ежу понятно, вопрос стоит ребром массимоВерим или массимоНЕверим.
drug01
сегодня в 15:23
Спартак готов к любому итогу только не 0-10 ?
самуил кац
сегодня в 15:23
Насчет всей карьеры не знаю, может быть, но вот то, что выгонят тебя никак не после Ливера - факт !
eugen-han ответил severnyj84
сегодня в 15:22
severnyj84:
И может быть последним после 0-7.
да нет, наверное всё таки 2:1 или 0:0,где-то примерно так.
severnyj84
сегодня в 15:18
И может быть последним после 0-7.
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:18
Насчет качественных игроков это не точно, Клаван, Морено и Джан и "Спартак" бы не усилили. Но остальные, думаю, мячей 6-7 накидают чемпионам.
eugen-han
сегодня в 15:18
момент истины.....желаю победы над ливером!
Агъдауджын
сегодня в 15:18
Вам не позавидуешь, уважаемый Массимо Каррера!
denmig
сегодня в 15:17
Только победа! вперед Спартак! вперед Массимо!
альсато
сегодня в 15:14
Умри Массимо, но выиграй! Вперед Спартак!
просто сашка
сегодня в 15:11
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:09
    БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА ЗАКОНЧИЛСЯ. РАСХОДИМСЯ.
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