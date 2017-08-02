Каррера: «Матч против „Ливерпуля“ является одним из самых важных в моей карьере»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил важность этой игры:

«Матч против „Ливерпуля“ является одним из самых важных в моей карьере, также как и игра против „Марибора“. Мы знаем, что будем играть против сильного соперника с качественными игроками, наша задача - сыграть в нашу игру без страха. Мы должны выйти на поле и сыграть идеальный матч. Мы подготовились к этой игре и постараемся усложнить жизнь нашему сопернику.

Разговаривал с Антонио Конте (главным тренером „Челси“), обсудили с ним не только футбол, но и семейные дела. Думаю, что в „Ливерпуле“ трудно выделить самого опасного игрока, все футболисты могут доставить проблемы обороне, поэтому нам важно сыграть максимально слаженно».

Сегодня «Спартак» обратился к болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники во время предстоящего матча.

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