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Фурсенко: «„Краснодар“ сыграл не так, как ожидали его фанаты, а так, как позволил „Зенит“»

сегодня, 13:28
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги центрального матча 11-го тура РФПЛ, в котором «сине-бело-голубые» уверенно переиграли «Краснодар»:

«Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне. Если во втором тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете.

„Краснодар“ сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему „Зенит“. Мне кажется, „Зенит“ провел очень сильный матч, причем оба его тайма».

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Все комментарии
mamba9090909 ответил Казанский
сегодня в 14:23
Казанский:
Пока-ключевое слово
Так и чемпионат ПОКА продолжается, 11 туров всего. А о результатах будем говорить после 30го тура.
Jake Sully ответил FROLL 001
сегодня в 14:18
FROLL 001:
Это вошло в добрую привычку пятёрки отгружать середняку. Пардон, аутсайдеру!
спонсоры спартака со следующего года... сеть магазинов пятерочка, водка пять озер, пятый украинский информационный канал, digital-агенство пять углов, fox 5 washington dc, российский автомобильный портал пятое колесо, пятый белорусский канал, five seasons спортивная одежда от шведских мастеров.
cska1948
сегодня в 14:08
То, что на сегодня Зенит играет лучше других команд РФПЛ и справедливо занимает первое место в таблице неоспоримый факт.
Казанский ответил mamba9090909
сегодня в 14:07
mamba9090909:
Ты на таблицу взгляни. Пока что ПЕРВОЕ место в чемпионате.
Пока-ключевое слово
MIvan ответил cska plus
сегодня в 14:00
Динамо, чуток не повезло. ....
Leroy Jethro Gibbs ответил LOpp
сегодня в 13:59
LOpp:
тянут Зенит к чемпионству за уши, все понятно. на Матч ТВ падают рейтинги просмотров матчей РПЛ, народ не обманешь, ни кто не хочет смотреть на этот цирк.
Ну, слава Богу, хоть кто-то всё наконец понял!!!!
А то мы уж и переживать начали..... :)))
mamba9090909 ответил Казанский
сегодня в 13:59
Казанский:
Каждый год СБГ-фан мечтает о полуфинале ЛЧ,но на практике 3-е место в чемпионате.Молись дальше))
Ты на таблицу взгляни. Пока что ПЕРВОЕ место в чемпионате.
ziborock
сегодня в 13:58
Да ладно, если бы не Лунев.... Фурсенко уже похлеще Бубнова стал)
P.S. Что ни Фурсенко, то министр родом из Питера!
Министра образования А. Фурсенко:
Учителей нам много не нужно. ©
Задача школы - вырастить грамотного потребителя. ©
Я не изучал в школе высшую математику, и при этом не дурее других. ©

Президент фк Зенит С. Фурсенко:
В Англии футбол более техничный и скоростной, а у нас более интелектуальный. ©
Нам очень не хватает его (Р. Абрамовича) денег. ©
Команда сыграла блестяще. Сегодня день рождения у В. Путина и мы его таким образом поздравили. ©
Через 3-4 года этот состав выиграет ЛЧ. ©
Казанский ответил FROLL 001
сегодня в 13:58
FROLL 001:
Ты лучше за своими КБ следи мясной ты наш. Сегодня их задвинут на 9 место! Гыгыгыгы!
Степка,ты мне на вопрос не ответил)))Стесняешься?
FROLL 001 ответил Казанский
сегодня в 13:56
Казанский:
Каждый год СБГ-фан мечтает о полуфинале ЛЧ,но на практике 3-е место в чемпионате.Молись дальше))
Ты лучше за своими КБ следи мясной ты наш. Сегодня их задвинут на 9 место! Гыгыгыгы!
drug01
сегодня в 13:53
Фурсенко главный стратег Зенита!
Казанский ответил Алексей Бадайкин
сегодня в 13:51
Алексей Бадайкин:
У зенитофобов наступили тяжелые времена - Зенит больше всех забил, меньше всех пропустил, ни разу в чемпионате не проиграл и идет на первом месте. И даже про судей ничего придумать нельзя. А написать хоть что-нибудь хочется. Вот и приходится бедненьким смотреть кто и что лайкает))) Сочувствую.
Каждый год СБГ-фан мечтает о полуфинале ЛЧ,но на практике 3-е место в чемпионате.Молись дальше))
Литейный 4
сегодня в 13:49
Зенит играл по принципу мы забьем сколько хотим, а вы сколько сможете!
Алексей Бадайкин ответил Казанский
сегодня в 13:48
Казанский:
Рубин на века,Литейный 4,Магистр черной и белой бухгалтерии и Фрол001 обязательно первыми должны лайкнуть сей коммент)))
У зенитофобов наступили тяжелые времена - Зенит больше всех забил, меньше всех пропустил, ни разу в чемпионате не проиграл и идет на первом месте. И даже про судей ничего придумать нельзя. А написать хоть что-нибудь хочется.
Вот и приходится бедненьким смотреть кто и что лайкает)))
Сочувствую.
Jeck Denielse
сегодня в 13:48
Умение коллективно защищаться такое же неотъемлемое требование к игрокам команды как и дружно забивать......
Спокойствием и надёгой веяло от действий игроков Зенита и во втором тайме...."Мы Вам забили,попробуйте теперь вы нам ,если сможете".....
21-летний Маммана выказывал такое спокойствие будто играл на тренировке ведя 12:0......а Лунёв просто стена...
Без нервов и паники...уверенно и умело отражали атаки соперника.....
Видно приятно осознавать на сколько ты сильней )))))
Ната Спартачиха ответил Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 13:48
Не стыдно вам такое писать? Была бы возможность, всех вас в вечный бан отправила бы!
Коля не заслуживает таких слов!
legendsofsails
сегодня в 13:48
Все силы выбрасывать на победу с крупным счетом было бы совершенно излишне, учитывая близкий матч в ЕК, поэтому второй тайм четко сыгран на удержание преимущества, что и вызывает желание снять шляпу перед дальновидностью Манчини и классом питерской бригады исполнителей футбольного романса " Разъяренный, но укрощенный Бык"...))) Так что афторам, пищущим, что , мол, " Зенит едва ушел от поражения во 2-м тайме"... - следует пересмотреть свои фантазии в ином аспекте)))
Казанский ответил Литейный 4
сегодня в 13:47
Литейный 4:
Факты!
Степка,фактов я тебе уже дано предоставил много))Кстати как ты говоришь болезнь называется самолюбования и самоудовлетворения?))
FROLL 001 ответил Sully
сегодня в 13:46
Sully:
зачем тянуть Зенит за уши, мы что шапито тарасовское? тянуть нет смысла когда по пятерке отгружаешь разным середнякам РПЛ.
Это вошло в добрую привычку пятёрки отгружать середняку. Пардон, аутсайдеру!
d_fincher
сегодня в 13:43
Зенит - это представители капитала западного образца. Оттого клуб так презирает все русское и самих русских. Жаль, что этот гапзром-проект так надолго задержался в РПЛ, да еще и миллиард долларов распили на своем недостадионе.
Sully ответил LOpp
сегодня в 13:41
LOpp:
тянут Зенит к чемпионству за уши, все понятно. на Матч ТВ падают рейтинги просмотров матчей РПЛ, народ не обманешь, ни кто не хочет смотреть на этот цирк.
зачем тянуть Зенит за уши, мы что шапито тарасовское? тянуть нет смысла когда по пятерке отгружаешь разным середнякам РПЛ.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 13:41
В первом тайме Зенит просто возил Краснодар. Во втором слегка расслабились и хватку немного ослабили!
Sully ответил Казанский
сегодня в 13:40
Казанский:
Факты,хе-хе Первый пошел)))
Ната Спартачиха твоя подружка?))
Литейный 4 ответил Казанский
сегодня в 13:38
Казанский:
Факты,хе-хе Первый пошел)))
Факты!
LOpp
сегодня в 13:37
тянут Зенит к чемпионству за уши, все понятно.
на Матч ТВ падают рейтинги просмотров матчей РПЛ, народ не обманешь, ни кто не хочет смотреть на этот цирк.
Казанский ответил FROLL 001
сегодня в 13:36
FROLL 001:
Бредишь? Гыгыгыгы!
Факты,хе-хе
Первый пошел)))
жменя семечек
сегодня в 13:36
наблюдал эту игру в живую! просто бросалось в глаза умелая игра зенита без меча! очень обученная и на удивление сыгранная команда ! моментально накрывают, а потом быстро свои атаки разворачивают! надо признать , что у краснадара с таким соперником шансов выиграть почти не было. тренерская работа, в зенита на лицо
FROLL 001 ответил Казанский
сегодня в 13:36
Казанский:
Рубин на века,Литейный 4,Магистр черной и белой бухгалтерии и Фрол001 обязательно первыми должны лайкнуть сей коммент)))
Бредишь? Гыгыгыгы!
FROLL 001
сегодня в 13:35
Зенит явно во втором тайме играл в режиме экономии сил. Та бы не миновать Быкам разгрома, при всех моих к ним симпатиях!
Казанский ответил Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 13:35
Ярангвельгви Йорингель.:
А позволил Зенит им мало. Ничего! :)
Рубин на века,Литейный 4,Магистр черной и белой бухгалтерии и Фрол001 обязательно первыми должны лайкнуть сей коммент)))
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