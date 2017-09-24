Фурсенко: «„Краснодар“ сыграл не так, как ожидали его фанаты, а так, как позволил „Зенит“»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги центрального матча 11-го тура РФПЛ, в котором «сине-бело-голубые» уверенно переиграли «Краснодар»:

«Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне. Если во втором тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете.

„Краснодар“ сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему „Зенит“. Мне кажется, „Зенит“ провел очень сильный матч, причем оба его тайма».

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