«Спартак» - болельщикам: «Убедительно просим вас не использовать пиротехнические изделия»

«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники во время домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля»:

«Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.

После матча группового этапа Лиги чемпионов с „Марибором“ наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным — 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор.

Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для „Спартака“ гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.

Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет».

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