Ребров: «Не могу сказать, что разговор после матча с „Анжи“ был жёстким»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об атмосфере в команде, а также заявил, что у «красно-белых» есть шанс на удачный исход поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля»:

«Есть в команде ребята, которые имеют опыт международных игр, у меня он не такой большой. Это нормальный процесс в любой команде, когда более опытный игрок может что-то подсказать другим. Как и в любой семье, в „Спартаке“ могут быть какие-то проблемы, но их нужно решать, а не доводить дело до развода.

Не могу сказать, что разговор после матча с „Анжи“ был жестким, коллективно обсудили. Нужно делать выводы и показывать их на поле, а не в разговорах, не нужно искать крайних. Я думаю, что если ты выходишь на поле с мыслями о крупном поражении, то лучше поднять руку и отказаться от игры. Мы понимаем, что играем против сильного соперника, против хороших игроков, но футбол много раз доказывал, что расклады перед игрой могут не отражать силу команд».

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