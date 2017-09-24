Ребров: «Не могу сказать, что разговор после матча с „Анжи“ был жёстким»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
22:00 сегодня Арсенал -:- Вест Бромвич
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Амкар -:- СКА-Хабаровск
19:30 сегодня Ахмат -:- Рубин
  • Главные новости
  • Все новости
16:08
Черчесов: «Отдельного разговора с Кокориным не было. Он говорит на поле»1
15:44
Черчесов: «Глушакову не помешает пауза, пусть подлечится, приведет мысли в порядок»17
15:18
Каррера: «Скорее всего, с „Ливерпулем“ сыграет Педро Роша, участие Промеса - под вопросом»13
13:37
«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы21
13:28
Фурсенко: «„Краснодар“ сыграл не так, как ожидали его фанаты, а так, как позволил „Зенит“»46
15:56
Анчелотти: «Верратти хотел не в „Барселону“, а улучшенный контракт. Я хорошо его знаю!»3
15:38
«Вильярреал» огласил имя нового главного тренера команды0
15:31
Кокорин: «Рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания»4
15:26
Гомеш: «Игра в „Барселоне“ - это не для каждого»2
15:05
Каррера: «Матч против „Ливерпуля“ является одним из самых важных в моей карьере»16
14:30
СМИ: «Летом ПСЖ выставил на трансфер 8 игроков, дабы избежать исключения из ЛЧ»18
14:14
Моуриньо не будет наказан за своё удаление в матче с «Саутгемптоном»3
14:05
«Спартак» - болельщикам: «Убедительно просим вас не использовать пиротехнические изделия»33
13:56
Симонян: «Кокорин своей игрой заслужил вызов в сборную России»9
13:49
Матье: «Буду праздновать гол в ворота „Барсы“ только назло Бартомеу и Фернандесу»8
13:24
Источник: «ПСЖ не предлагал Кавани 1 млн евро за отказ от исполнения стандартов»7
13:13
«Мальорка» позволит болельщикам общаться с тренером и игроками команды после игр за деньги9
12:59
Запрет на неспортивную символику во время матчей будет ослаблен ФИФА8
12:51
Конте: «Меня тянет в Италию, тут сомнений нет. Однажды вернусь туда»6
12:42
Фурсенко: «Я встречусь с фанатами „Зенита“, обсудим с ними произошедшее в Краснодаре»67
12:32
Кокорин вновь вызван в сборную России83
12:25
ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» рассудят шведы33
12:20
Бартра: «Знаем, на что способен „Реал“, но „Боруссия“ верит в свои силы»12
12:08
СМИ: «Зимой „Барселона“ вновь постарается приобрести Коутиньо»20
11:37
«Реал» огласил заявку на матч против дортмундской «Боруссии»15

Ребров: «Не могу сказать, что разговор после матча с „Анжи“ был жёстким»

сегодня, 15:10
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 21:45 Не начался

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об атмосфере в команде, а также заявил, что у «красно-белых» есть шанс на удачный исход поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля»:

«Есть в команде ребята, которые имеют опыт международных игр, у меня он не такой большой. Это нормальный процесс в любой команде, когда более опытный игрок может что-то подсказать другим. Как и в любой семье, в „Спартаке“ могут быть какие-то проблемы, но их нужно решать, а не доводить дело до развода.

Не могу сказать, что разговор после матча с „Анжи“ был жестким, коллективно обсудили. Нужно делать выводы и показывать их на поле, а не в разговорах, не нужно искать крайних. Я думаю, что если ты выходишь на поле с мыслями о крупном поражении, то лучше поднять руку и отказаться от игры. Мы понимаем, что играем против сильного соперника, против хороших игроков, но футбол много раз доказывал, что расклады перед игрой могут не отражать силу команд».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ДСА
сегодня в 15:48
Силенок на весь матч не хватает, плохо летом готовились.
альсато
сегодня в 15:29
    Суеверный
    сегодня в 15:29
    Розгами не пороли. Прогресс. А исход в самом деле может быть любым. Удачи в матче, Артем. "Дырявая" оборона - это проблема.
    cska plus
    сегодня в 15:26
    Ахахах! По логике штанголиза, чтобы играть всегда нужен жёсткий разговор с командой. А получать бабло без разговора ходите.
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 15:24
    Да мы даже знаем, какой был разговор. "Ребята, ну проиграли и проиграли, нам не привыкать, может, в баньку?" - "Пошли, конечно".
    Михаил Славнов
    сегодня в 15:22
    А жаль, что разговор был не жесткий, хотя вам то все равно.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100