Матье: «Буду праздновать гол в ворота „Барсы“ только назло Бартомеу и Фернандесу»

Защитник «Спортинга» Жереми Матье, игравший ранее в «Барселоне», перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против своей бывшей команды отметил, что в каталонском клубе к нему относились хорошо все, кроме двух человек:

«Не знаю, буду ли праздновать, если забью гол в ворота „Барселоны“. Я очень уважаю своих бывших одноклубников и болельщиков.

Если и буду праздновать, то только назло Бартомеу и Фернандесу, так как считаю, что они плохо ко мне относились. Лишь они двое. Но таков футбол, а теперь я счастлив. Теперь меня это не заботит».

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