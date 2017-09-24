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Конте: «Меня тянет в Италию, тут сомнений нет. Однажды вернусь туда»

сегодня, 12:51

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, один из самых успешных наставников Европы, заявил, что скучает по родной Италии:

«Меня тянет в Италию, тут сомнений нет.

Я не планирую работать за границей слишком долго. Такой опыт прекрасен, но однажды я намерен вернуться в Италию.

Китай? Нет, точно нет. Бундеслига? Сложно предсказать будущее. Скажу так: тренер не самая постоянная профессия. В будущем я хотел бы стать спортивным директором.

Лучше ли итальянские тренеры английских? В АПЛ практически нет тренеров-англичан».

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Все комментарии
удав
сегодня в 12:59
в италии ему будет хорошо,но скучно
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