Гарет Бэрри проведет 633-й матч и установит рекорд Премьер-Лиги

В минувшем туре чемпионата Англии полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Бэрри провел свой 632-й матч в Премьер-Лиге и сравнялся по этому показателю с легендарным футболистом «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом. Наставник «дроздов» Тони Пулис принял решение включить ветерана в стартовый состав на матч 6-го тура АПЛ против «Арсенала».

Таким образом, Бэрри станет главным старожилом Премьер-Лиги и впишет свое имя в историю английского футбола.

633 – Gareth Barry will make his 633rd appearance in the @premierleague tonight, setting a competition record in the process. Evergreen. pic.twitter.com/bbSkyaGOBh