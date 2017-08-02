«Ливерпуль» прилетел в Москву на матч со «Спартаком»

«Ливерпуль» прибыл в Москву на матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча, напомним, состоится 26 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком» будет защищать Лорис Кариус.

Почетный коридор для звёзд футбола pic.twitter.com/Xks3rusIiQ — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 25 сентября 2017 г.

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