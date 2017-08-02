«Ливерпуль» прилетел в Москву на матч со «Спартаком»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
22:00 сегодня Арсенал -:- Вест Бромвич
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Амкар 3:0 СКА-Хабаровск
19:30 Идет второй тайм, 53’ Ахмат 0:0 Рубин
  • Главные новости
  • Все новости
18:54
«Амкар» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» в 11-м туре РФПЛ31
16:08
Черчесов: «Отдельного разговора с Кокориным не было. Он говорит на поле»17
15:44
Черчесов: «Глушакову не помешает пауза, пусть подлечится, приведет мысли в порядок»46
15:18
Каррера: «Скорее всего, с „Ливерпулем“ сыграет Педро Роша, участие Промеса - под вопросом»46
13:37
«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы33
20:33
Коста: «У нас нет сомнений, что „Ювентус“ может выиграть Лигу чемпионов»2
20:08
Клопп: «Промес — хороший футболист. Очень хороший!»10
20:03
Кариус: «Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился»12
19:58
«Милан» продлил контракт с Сусо1
19:53
Фернандиньо: «„Шахтер“ будет атаковать и мы должны быть к этому готовы»3
19:46
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей на подготовку города к ЧМ-201813
19:36
Клопп: «Каррера по поводу „Ливерпуля“ советовался с Конте? Я тоже знаю людей из „Челси“»5
19:28
Радимов: «Первый тайм „Зенит“ провел как настоящая европейская команда»10
19:12
Матчи против «Ромы» и «Интера» могут стать решающими для Монтеллы в «Милане»9
19:10
Гаджиев: «Вроде бы 3:0 счет, а в целом был непростой матч»2
19:05
Поддубский: «Счет не по игре»1
19:02
Ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком» будет защищать Кариус14
18:55
«Ювентус» обжалует решение отстранить Аньелли от футбола на один год4
18:50
Дмитрий Комбаров: «Нам придется непросто в игре с „Ливерпулем“»17
18:44
Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке выбыл минимум на 6 недель6
18:28
«Ахмат» и «Рубин» объявили составы10
18:11
Мевля: «„Ростов“ — классная команда. Ничего удивительного в ее результатах нет»7
17:58
СМИ: «Феллаини получил травму и пропустит матч с ЦСКА»12
17:51
Гвардиола: «Моя бывшая команда увидела игру „Шахтера“ и сказала „Вау!“»31
17:31
Алаба и Алькантара вернулись в общую группу «Баварии»5

«Ливерпуль» прилетел в Москву на матч со «Спартаком»

сегодня, 19:36
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпульЗавтра в 21:45 Не начался

«Ливерпуль» прибыл в Москву на матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча, напомним, состоится 26 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком» будет защищать Лорис Кариус.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Levadia
сегодня в 20:40
Надеюсь,что завтра Спартак не будет устраивать Ливерпулю почётный коридор к своим воротам.
severnyj84
сегодня в 20:38
    Evgeny Moreman ответил eugen-han
    сегодня в 20:14
    eugen-han:
    почему-то кажется,что спартак сам на себя будет не похож завтра,и все будут говорить,что эта лучшая игра команды в этом сезоне.
    Хотелось бы ,что так и будет.
    Alex-96
    сегодня в 20:00
      ДСА
      сегодня в 20:00
      Пусть расслабятся и получают удовольствие, завтра будет АД
      Jake Sully
      сегодня в 19:56
      завтра все придут посмотреть как великая английская команда громит дворовую))
      eugen-han
      сегодня в 19:51
      почему-то кажется,что спартак сам на себя будет не похож завтра,и все будут говорить,что эта лучшая игра команды в этом сезоне.
      drug01
      сегодня в 19:51
      Добро пожаловать!!!!
      Zen-Aku
      сегодня в 19:49
      Дьяволы на подлете)))
      Rus Kaz
      сегодня в 19:47
      Но,как патриот,сжимаю кулаки)
      Эх,где наша не пропадала))
      Мы и 18 за группу видели(
      Timeless
      сегодня в 19:46
      Желаю удачи Спартаку и победы
      Rus Kaz
      сегодня в 19:44
      Чую:писец нашему чемпиону((
      ermak6448
      сегодня в 19:44
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
      Гости дорогие....
      Gianfranco Zola
      сегодня в 19:43
      Встретили хорошо, Молодцы!
      holms918
      сегодня в 19:39
      Посмотрим.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100