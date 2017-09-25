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Зидан: «Мы ни разу не побеждали на стадионе „Боруссии“. Это вызов»

вчера, 23:57
БоруссияБоруссия-:-РеалРеал21:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции поделился ожиданиями от встречи с дортмундской «Боруссией» во втором туре Лиги чемпионов:

«С нетерпением ждем возможности сыграть в Лиге чемпионов на замечательном стадионе, где ощущаешь дух турнира. Играть сложно везде, но, действительно, здесь мы никогда еще не побеждали. Для нас это вызов.

Надеюсь, что наши нападающие забьют снова. Но я всегда подчеркивал, что важнее всего создавать моменты. Вот что по-настоящему тяжело. Количество голевых моментов, которые мы создали в последнее время, нас не устраивает. Но я верю в своих игроков. Раз в три дня необходимо доказывать, что мы хотим победить в конкретной игре. Но не всегда всё получается так, как хочешь».

Мнением о «Реале» поделился и наставник «шмелей» Петер Бош.

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Все комментарии
DorianGrey
сегодня в 00:38
Зидан победит 1:5 :)
Scousers
сегодня в 00:17
На 3-1 поставил бы.
Морозовский
сегодня в 00:16
Зинедин, немцы тебя побеждать их точно не вызывали.
juchok ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:06
Y.N.W.A.:
БД играет дома. БД играет после поражения в первом туре. Реал сейчас не в форме. В общем, ничья видится очень даже неплохим результатом. Хотя верим, конечно, в победу. Тотал больше 5, думаю,
1-1-потолок, какой тотал больше 5?
Y.N.W.A.
сегодня в 00:04
БД играет дома.
БД играет после поражения в первом туре.
Реал сейчас не в форме.
В общем, ничья видится очень даже неплохим результатом. Хотя верим, конечно, в победу.
Тотал больше 5, думаю,
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