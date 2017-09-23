На следующей неделе «Реал» продлит контракт с Асенсио, отступные составят 500 млн евро

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио вскоре заключит с мадридским клубом новый контракт.

По информации источника, «сливочные» объявят о продлении сотрудничества с одним лучших молодых игроков мира уже на следующей неделе, после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 26 сентября.

Ожидается, что новое трудовое соглашение между испанцем и «Реалом» будет рассчитано до 30 июня 2023 года. В контракте пропишут отступные в размере 500 млн евро.

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